Cómo será el criterio de hisopados y aislamiento en la ciudad de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer una serie de recomendaciones a la población en general relacionadas con la pandemia.

En consonancia con lo informado por el Comité de Crisis del Gobierno Provincial, quienes se deberán testear son personas que presentan síntomas de la enfermedad y sean mayores de 60 años, estén embarazada, presenten patologías de riesgo, sean personal de salud, no tengan el esquema de vacunación o lo tengan incompleto.

Ellos deberán acercarse al centro de testeo más próximo a su domicilio entre las 72 horas y los 5 días de haber presentado síntomas. También podrán acceder al hisopado pacientes para internación o cirugía y su acompañante, con la acreditación correspondiente.

Ante un contacto estrecho confirmado: en el caso de convivientes si cuentan con el esquema de vacunación completo (dos dosis) deben aislarse siete días y si cuentan con una sola dosis o no se vacunaron deben aislarse diez días. En ambos casos, no será necesario hisoparse.

Si no son convivientes y posee el esquema de vacunación completo y no presenta síntomas, no se recomienda el hisopado ni el aislamiento. En cambio, si no cuentan con las dos dosis de la vacuna o no están inoculados, deberán aislarse diez días.

En el caso de presentar síntomas de COVID pero no se logró identificar el nexo y se trata de personas menores de 60 años y sin factores de riesgo, en el Centro de Salud al que concurran determinarán el hisopado. Si son mayores de 60 años o con factores de riesgo, deberán hacerse el hisopado.

Para el personal de salud se estableció para aquellos casos positivos con vacunación completa si no presentan síntomas en los cinco días se hisopa. Si da negativo recibe su alta respectiva. En tanto aquellos que tengan el esquema incompleto deben hisoparse al séptimo día.