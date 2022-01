El chamamé que enchamiga naciones dará hoy su primer sapucay desde el Cocomarola

Con el objetivo de facilitar la logística y distribución de artistas sobre el escenario en el presente contexto de pandemia, desde el Instituto de Cultura confirmaron que la Fiesta Nacional del Chamamé, que será inaugurada hoy en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, comenzará, todos los días, a las 20. La celebración se extenderá hasta el 23 de enero y será transmitida tanto a nivel local como nacional e internacional. La 31ª Fiesta Nacional del Chamamé, 17ª Fiesta del Chamamé del Mercosur y 1ª Celebración Mundial sumará este año dos horas más de tiempo escénico para permitir la logística y distribución necesaria de artistas en el presente contexto de prevención del covid-19. Así es que la celebración de las diez noches iniciará a las 20 y se extenderá hasta alrededor de las 4 de la madrugada. Esta modalidad también requiere readecuar los tiempos de actuación de los artistas, simplificar armados escénicos, acortando, además, los tiempos de participación para permitir así cumplir fluidamente con todos en el escenario Sosa Cordero. “Es un enorme esfuerzo de todos para poder celebrar esta fiesta”, expresó el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero.

Confirmó también que esta edición tendrá una transmisión histórica, celebrando además el primer aniversario de la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Habrá una fuerte presencia en los medios locales, regionales, nacionales e internacionales, que transmitirán la celebración desde el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Más de 2.500 medios web, radios y televisión se sumarán a la transmisión central llevando las imágenes a todas las provincias argentinas, Brasil y Paraguay, entre otros países, llegando a más de 30 millones de televidentes que se sumarán a la celebración de la fiesta grande.

Además de los medios regionales, se comprometieron a la transmisión de la Fiesta Nacional del Chamamé, la TV Pública, que cubrirá las diez jornadas en vivo desde el anfiteatro. Radio Nacional Folclórica hará lo propio con la retransmisión de más de 50 FM y AM en todo el país, al igual que la emisora Cadena 3 de Córdoba, con transmisión exclusiva. También tomará la señal oficial la televisión pública de Paraguay y la TV Assambleia, la más importante del estado de Rio Grande do Sul y la TV Educativa de Brasil. Todo esto sumado a las páginas web que retransmitirán la señal oficial. “Será la transmisión más importante de la historia de la Fiesta Nacional del Chamamé, abarcando no solo la amplia región de la nación chamamecera, sino llegando inclusive a otros continentes”, refirió Gabriel Romero.

Cómo participar

Este año se utilizarán las etiquetas con el hashtag ChamamequeAbrazA #FNChamamé para quienes quieran participar publicando fotos de la fiesta nacional o de alguna actividad relacionada a esta celebración de la fiesta que enchamiga naciones.

En Twitter: @CulturaCorrientesOK - @FNChamame - @ChamemeARG

En Instagram: @CulturaCorrientes @FNChamame @ChamemeARG @Teatroveraok

En Twitch: FNCHAMAME

Se recomienda unificar los hashtag con el objeto de que durante las 10 jornadas centrales haya una presencia uniforme y fuerte en las redes sociales posicionando la etiqueta #ChamamequeAbraza que Enchamiga naciones como palabra principal.

(VAE)