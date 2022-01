La oposición debatirá si va al ministerio de Martín Guzmán

La versión de que Alberto Fernández decidió que el encuentro del martes próximo del ministro Martín Guzmán con gobernadores y jefes parlamentarios de la oposición se haga en el Ministerio de Economía y no en el Congreso llenó de dudas y nuevas diferencias a la coalición. Tantas, que si se confirma el cambio de escenario debatirán el mismo martes al mediodía qué actitud van a tomar. Algunos quieren ir igual. Otros, propondrán rechazar la convocatoria oficial.

En las filas opositoras creen que el Presidente tomó partido por su ministro de Economía en lugar de seguir los consejos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien tejió reservadamente un acuerdo con legisladores de JxC para que el encuentro se hiciera en el Congreso, uno de los pedidos formalizados por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio la semana pasada.

Fuentes parlamentarias indicaron que el encuentro, del que participaría además el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se realizaría, en principio, el martes próximo a las 17.

Aunque no existe hasta el momento una confirmación oficial con respecto a una reunión por parte del Ejecutivo, de producirse se llevaría a cabo luego de las posturas encontradas que manifestaron los principales referentes de JxC en los últimos días en relación a participar en una convocatoria para analizar la negociación con el FMI.

El Gobierno nacional mostró desde un principio la decisión de convocar a todos los gobernadores y mandatarios, tanto del oficialismo como de la oposición, para mostrar una postura en conjunto ante el organismo de crédito internacional.

Así se verificó con la decisión de que la aprobación de un acuerdo con el FMI pase por el Congreso, en contraposición a la decisión tomada por Mauricio Macri en 2018, de tomar el préstamo más grande en la historia del organismo sin contar con el aval del Poder Legislativo.

Sin embargo, los gobernadores radicales de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Jujuy, Gerardo Morales y de Corrientes, Gustavo Valdés, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidieron no asistir a la convocatoria.

No obstante, y sobre la marcha, los mandatarios provinciales resolvieron enviar delegados a ese encuentro mientras que Rodríguez Larreta mantuvo su postura de no concurrir, al asegurar que se trataba de "una reunión política". No obstante, Morales se encargó de poner en claro las diferencias que surgieron al interior de Juntos por el Cambio en torno a la negociación con el FMI, al recordar que fue el gobierno de Macri el que tomó ese préstamo de más de 40 millones de dólares.

