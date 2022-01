Ivana Nadal habló de la cancelación de su visa en EEUU: "Estoy en casa comiendo patitas"

Al tiempo de haber viajado a Miami con la intención de tramitar una "visa de talento" para instalarse definitivamente allí, alguien "denunció" y a Ivana Nadal le cancelaron la visa.

En este contexto, su asistente charló con Marina Calabró y aseguró que es verdad que una persona se puso en contacto con la Embajada de Estados Unidos para intentar complicar el trámite de la visa de la artista.

Luego de la palabra de la persona que trabaja mano a mano con ella, Ivana compartió una tajante story en Instagram llevándoles tranquilidad a sus seguidores.

QUÉ DIJO IVANA NADAL SOBRE LA CANCELACIÓN DE SU VISA

"Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada. Los medios siempre mienten", expresó Nadal en Instagra,

"¿Cuánto tiempo más vas a esperar para verlo? No me deportaron, no estoy varada. Estoy en mi casa comiendo patitas", sentenció la modelo junto a la foto desde su hogar mirando la TV, relajada y en la suya.

