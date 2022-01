Luciano Guerra: “Siento que vamos a crecer mucho y que nos va a ir muy bien”

Luciano Guerra es uno de los jugadores que viene de la temporada anterior en Comunicaciones y en esta Liga viene cumpliendo un rol protagónico. Poco a poco ha sumado minutos y los números lo favorecen. En los primeros doce partidos promedió 10.6 puntos, 3,4 rebotes y 4 asistencias. El base cordobés, desde su ciudad natal analizó esta primera parte del año.

—¿Qué balance hacés del cierre de 2021 en lo individual y del equipo?

—Creo que en lo individual como en lo colectivo fue un cierre con bastantes cambios, en base a que hubo un cambio de técnico tuvimos que acomodarnos a una nueva forma de jugar, a una nueva forma de entrenar. En poco tiempo tuvimos que adaptarnos a grandes cambios que por suerte hasta el día de hoy los estamos asimilando bastante bien. Empezamos con unas victorias que eran necesarias para el equipo para levantar el ánimo y darnos cuenta que tenemos mucho potencial así que tenemos que seguir trabajando para encontrarnos mucho mejor y acomodarnos a esta nueva forma de jugar que tenemos.

—En lo individual jugaste cada vez más minutos. ¿Qué te aportaron los técnicos para que logres mayor confianza?

—Siento que fue clave que tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me dieran la confianza como para yo sentirme cómodo jugando tantos minutos y cumpliendo un rol que por ahí no era el que yo estaba acostumbrado. Así que la confianza que me dieron ellos fue clave para que yo pueda estar en la cancha haciendo lo que tenía que hacer sintiéndome cómodo y seguro.

—¿Qué creés que le faltó al equipo en estos primeros meses?

—Siento que todavía no llegamos a nuestro máximo potencial tanto ofensiva como defensivamente. Tenemos un equipo muy largo con muchas herramientas, jugadores muy completos y creo que con el trabajo del día a día vamos a ir potenciando eso cada vez más y funcionado cada vez mejor. Al final vamos a tener un equipo difícil de defender y que se va a hacer fuerte atrás. Es cuestión de trabajo como lo dije y creo que lo vamos a lograr porque tenemos armas más para hacerlo.

—El año anterior hubo un arranque incierto y después el equipo explotó y lograste meterte entre los clasificados, ¿creés que puede pasar lo mismo?

—Sí, estoy convencido de que podemos clasificar. En esta Liga no está nada dicho porque nos ha tocado ganarles a los punteros del torneo y no hay ningún resultado que esté garantizado, todos los partidos hay que jugarlos. Refuerzo la idea que tenemos que seguir trabajando, que nos vamos a hacer fuertes porque tenemos un gran equipo y con el paso de los partidos vamos a estar mejor.

—¿Cómo viviste el cambio de entrenador y cómo te adaptaste a lo que te pide el nuevo?

—Todos estamos en un proceso de adaptación. Fue todo de repente así que nos tenemos que acomodar lo más rápido posible. Hoy me encuentro muy cómodo, estoy bien en el rol que me están pidiendo así que estoy concentrado en lo que me pide el entrenador, en lo que necesita el equipo para que cada vez nos pueda ir mejor aportando desde mi lugar.

—¿Cómo ves esta nueva temporada de la Liga?

—Es una Liga competitiva como siempre, algo incierta respecto a los resultados porque no te garantiza nada estar puntero, ni en la mitad o al fondo de la tabla. Tenemos que hacernos fuertes en casa, creo que es clave la localía, hacernos fuertes en Mercedes porque eso a fin de cuentas nos va a dar ventajas. Y cuando salgamos de gira hacer las cosas lo mejor posible. Hay canchas que son difíciles y nos tenemos que preparar para eso. A esta Liga la veo con muchas expectativas, siento que vamos a crecer mucho y que nos va a ir muy bien.