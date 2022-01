Lali Espósito estalló contra Flavio Azzaro: "Burro, incapaz, desagradable e ignorante"

Flavio Azzaro generó una vez más polémica después de hablar en la TV sobre los ataques homofóbicos a un bar de la comunidad LGBTIQ+.

El periodista de Crónica TV tuvo dichos desafortunados sobre la noticia y esto despertó la molestia de toda la comunidad.

Al escuchar esto, Lali Espósito, sin nombrar al comunicador, arremetió en su cuenta de Twitter.

"Un pibe que piensa y se expresa de esa manera. Burro, incapaz, desagradable e ignorante... ¿QUÉ HACE OCUPANDO UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN? Que piense como quiera. Me cag... en él y en los que son como él... ¡Pero por lo menos que no esté en TV!", arrojó Lali.

La polémica con Flavio Azzaro

Después del ataque en Buenos Aires al bar LGTBIQ+ Maricafé, Flavio Azzaro se expresó sobre el tema y sus dichos generaron profundo repudio.

En pleno vivo, el periodista se burló y atinó a hacer chistes desafortunados sobre el tema. "¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?", comenzó diciendo Azzaro.

Mientras que de fondo intentaron aclarar la situación: "Es un café inclusivo". Entonces, Azzaro fue a fondo: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

"Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar", acotó su compañera. Sin embargo, Flavio continuó: "¿A mí que me gustan las mujeres puedo ir?".

"A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", le preguntó el periodista a su compañera. "Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana", le respondió.

Sin embargo, el periodista siguió y le preguntó a su colega por uno de sus tatuajes. Ante la negativa de responder y el pedido de continuar hablando sobre el ataque al bar, el conductor cerró: "Ya está, no pasó nada. La gente pregunta eso (por tu tatuaje) o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón".

