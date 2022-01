Virginia Gallardo explotó porque Stefi Roitman habría firmado un contrato prenupcial

La versión de que Stefi Roitman (27) habría aceptado firmar un contrato prenupcial con Ricky Montaner (31) provocó la indignación absoluta de Virginia Gallardo.

"Me parece recontra egoista. Un símbolo horrible. ¿Si es firmar o no casarse? Yo ante eso digo 'nada', y él va a entender que vaya a encontrar por el mundo otra mujer como yo. Disculpame. Que la quiera de verdad y no por la plata que tiene. Si no se casa por la plata", exclamó la panelista de Intrusos.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich explicó que el matrimonio de Roitman y Montanter se consumaría en Estados Unidos, donde era legal firmar contratos prenupciales: "Qué feo, que feo. Si me hablás así a mí me rompe el corazón. No me gusta".

VIRGINIA GALLARDO EXPLICÓ POR QUÉ NO FIRMARÍA UN CONTRATO PRENUPCIAL

Como Paula Varela estaba a favor de la rúbrica del pacto previo, Virginia Gallardo argumentó enardecida a favor del matrimonio civil tradicional y del amor.

"¿Por qué te voy a firmar si vamos a durar toda la vida? Si vos no te casás conmigo porque tenés dinero. No soy ingenua. Yo digo, ¿se casan por amor? Sí. ¿Se casan para toda la vida? Sí. Yo no te firmo ese papel. Es una vida juntos, no importa. Es horrible, yo no firmo", disparó.

"Stefi va a tener que andar atrás de él. Gracias a Dios, esta relación a ella le abrió mil puertas, y va a tener más trabajo del que hubiera tenido si no se casaba", concluyó Virginia Gallardo sobre el polémico casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Ciudad.com