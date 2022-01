La China Suárez borró una jugada foto de su Instagram y generó preocupación

Parece que las cosas no están saliendo como a la China Suárez le habrían gustado. La actriz se separó en agosto del año pasado de Benjamín Vicuña, tras cinco años de relación y haber sido padres de dos hijos: Magnolia y Amancio.

Luego, la actriz voló a Madrid a rodar una película y desde allí surgió el mega escándalo con Wanda Nara por los mensajes que se intercambiaba con su marido, Mauro Icardi.

Unos días antes, Vicuña había estado en Madrid por un festival de cine y un intento de reconquistar a su ex, pero las cosas quedaron en nada. Al destaparse esa olla el actor chileno se enojó y le dio el cierre definitivo al vínculo. A la China se la involucró con más hombres, pero todos touch and go.

Este verano, mientras se relacionaba a Vicuña con distintas mujeres, parece que la China quiso reconquistarlo. En una escapada a buscar a sus hijos a Carmelo, Uruguay, la actriz habría intentado reconquistar al actor. Pero ya era tarde; si bien no se sabe si pasó algo entre ambos en unas de esas noches que compartieron juntos, si se supo que Vicuña se animó a apostar al amor con otra mujer: Eli Sulichin con quien se mostró en Punta del Este.

Esto deprimió a la China que desde hace dos semanas desapareció de las redes sociales. Su última publicación habían sido unas imágenes del 31 de diciembre en las que caminó en topless por el campo.

Ahora, la rubia borró todo eso y sacó varias imágenes más limpiando de alguna manera esa red pero sin agregar nada más y este gesto preocupó a sus seguidores.

PrimiciasYA