Corrientes: ya se exije el pase sanitario para subir a los micros de larga distancia

Comenzó a exigirse el pase sanitario para la compra de pasajes de micros de larga distancia. Para viajar a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe es indispensable cumplir con el requisito.

"Hay controles sobre todo en el límite entre la provincia de Chaco con Santa Fe”, confirmaron referentes de la Terminal de Ómnibus de Corrientes a Radio Sudamericana.

La demanda de pasajes de colectivos de larga distancia disminuyó este mes y algunas empresas indicaron que se debe a la cantidad de contagios por covid, al aislamiento y hasta al temor de los pasajeros.

Las firmas que habían tenido que reforzar las unidades en diciembre por la alta demanda confirmaron que hoy la situación cambió. “La primera quincena de enero estuvo colmada y ahora está en caída, esta semana está tranquila y decayó bastante. Respecto al mes anterior disminuyó un 50 %, si iban 60 pasajeros por colectivos, ahora van 30”, afirmó un empleado de una de las compañías.

“Lo que pasa es que el covid tiene mucho que ver, hay muchos casos y los viajeros que tienen boletos cambian de fecha por temor o por estar aislados. Creemos que influye”, indicó a El Litoral.

Además, confirmaron que en años anteriores a la pandemia nunca había sucedido esto en enero y febrero, cuando la salida y llegada de pasajeros era alta.

En otra de las empresas indicaron que hay mucha venta telefónica de pasajes y que antes no se daba tan seguido.

Por otro lado, en una conocida empresa afirmaron que la demanda mermó después de las fiestas, pero que el movimiento no se vio modificado. “Acá hay días en que los colectivos salen completos y días que no, pero no es tanta la diferencia”, aseguró un trabajador.

“Directamente la gente no pregunta si hay protocolos, nos compra los pasajes y les avisamos qué es lo que deben tener para poder viajar y entrar a Corrientes para la vuelta. No creemos que por el covid sea la baja demanda”, continuó.

La diferencia con diciembre es notoria, ya que en ese mes varias empresas tenían que colocar refuerzos por la gran cantidad de personas que llegaban y salían de la Capital.

De las cinco empresas consultadas, cuatro indicaron que agregaron vehículos adicionales. En una dijeron que sumaron dos refuerzos de ida y vuelta. “Cuando todo se habilitó después de la pandemia, se pusieron hasta dos coches por día, la semana pasada eran cuatro y ahora por las fiestas son siete. Sacan muchos pasajes anticipados”, había informado a fines de diciembre uno de los trabajadores a El Litoral. “Hay coches semicama de 60 pasajeros con dos refuerzos más porque estaban llenos. Esta semana viajaron 440 personas y las unidades llegan completas”, agregó.