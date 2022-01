No habrá alianza con Schiaretti: la definición de Larreta en Córdoba

Después de compartir un asado con dirigentes y legisladores de Pro, Horacio Rodríguez Larreta regresó a la ciudad de Buenos Aires. Estuvo un día y medio en Córdoba en el inicio de su campaña de instalación nacional, que incluyó un almuerzo con el cuartetero Carlos “la Mona” Jiménez y el paso por Cosquín, donde se desarrolla el Festival Nacional de Folklore. En la reunión de este domingo dejó una definición clave tanto para sus socios locales como para la Casa Rosada: no habrá alianza con el peronismo local de Juan Schiaretti en 2023.

Además, el jefe de gobierno porteño pidió que se constituya la mesa de Juntos por el Cambio local para discutir temas claves y evitar desencuentros. Varias veces insistió en que trabaja por la unidad de la alianza y puso énfasis en espantar el fantasma de un posible acuerdo con el peronismo cordobés, enfrentado con el kirchnerismo pero también con los socios locales del Frente Cívico, la UCR, la Coalición Cívica y el macrismo.

Fue en un tramo de la reunión en el que se habló de la estrategia provincial del año próximo cuando Rodríguez Larreta enfatizó que no habrá acuerdo con el schiarettismo. “Que no haya enfrentamiento no quiere decir que haya alianza”, afirmó, según contó uno de los presentes.

