Habrá que hacer fila para ingresar a las playas y suman 22 efectivos a los controles

Comenzó a regir el pase sanitario en la ciudad y será solicitado en eventos de concurrencia masiva, comercios y en las playas. En esta última aclararon que se sumarán 22 personas más al personal que controla los accesos a las cinco playas. Además, armarán un cordón en Arazaty I y II, por lo cual los bañistas tendrán que hacer fila.

Los agentes de la Guardia Urbana que están en los balnearios se expandirán y pasarán de ser 25 a 35 y desde Deportes enviarán 12 personas más. “Serían alrededor de 50 que controlarán que se ingrese por un solo acceso y hay un grupo encargado de mostrar a la gente que no tiene la aplicación o plataforma cómo es el sistema. Se trabajó bien hoy (por ayer), utilizamos diferentes maneras porque no queremos que la gente vuelva a su casa solo por el desconocimiento de la utilización de la aplicación”, afirmó Adrián Meza, director general de Playas de Corrientes.

Con respecto a la posibilidad de cambios en profundidad, el funcionario municipal indicó que hasta el momento solo será el pedido del pase sanitario, además de la exigencia del uso del barbijo en los baños que ya se venía realizando. Explicó que la gente va a notar el control y que no podrá ingresar por cualquier sector.

“Estamos por desplegar desde mañana (por hoy) un operativo sanitario en el cual vamos a permitir un solo acceso por playa, entonces podemos controlar de mejor manera. Vamos a tener un acceso por Arazaty I que va a ser por baño uno y otro acceso en Arazaty II que va a ser por baño dos. Habrá guardia urbana con silbato para que se redireccione la gente para tener un control más exhaustivo para los que ingresen. Hay otros balnearios que tienen un solo acceso entonces no habría ningún problema”, sostuvo Meza a El Litoral.

También afirmó: “Los refuerzos que se pidieron fueron a guardia urbana que van a mandar mañana (por hoy) más gente y también se pidió colaboración a Deportes que va a mandar personal para hacer de contralor de los pases sanitarios”.

Asimismo, confirmó que se armará un cordón para facilitar el control y habrá filas sobre todo en los horarios pico como sucedió el año pasado y controlarán los termolares por la prohibición del ingreso con bebidas alcohólicas. Las personas que ingresaron ya superaron el control.

En ese sentido, aseguró que los que no cumplan no podrán disfrutar de las playas. “Podemos ayudarlos pero si no está todo en orden con lo que corresponde no podrán ingresar, sí o sí las dos vacunas, a menos que hace poco tiempo se haya colocado la primera dosis, pero si pasó el tiempo no ingresará”, dijo director de playas.

(GGC)