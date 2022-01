Por la masiva concurrencia, modificaron los criterios para acceder a los testeos

Por la masiva concurrencia a los centros de testeo, se modificaron los criterios epidemiológicos y Salud Pública informó quiénes son los que deben acudir de forma prioritaria a realizarse el hisopado.

Si la persona tiene síntomas compatibles con covid-19, debe aislarse; en caso de tener patologías de riesgo, no estar vacunada o ser mayor de 60 años con 48 a 72 horas de evolución acercarse al centro de testeo.

Si la persona tiene síntomas compatibles con covid-19 y mantuvo contacto estrecho con un caso positivo, tendrá que aislarse y, en caso de tener patologías de riesgo se le realizará un test para confirmar el diagnóstico.

En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, aunque no presente síntomas, deberá efectuar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo. En ese tipo de casos se diagnostica por nexo epidemiológico según criterio clínico.

Días de aislamiento

Si la persona tiene síntomas compatibles con covid-19 (fiebre, dolor muscular, pérdida de gusto u olfato o tos seca) y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, debe aislarse.

Los que cuenten con vacunación completa tendrán que aislarse por 7 días. Mientras que los que posean una sola dosis o no se hayan vacunado deberán hacerlo por 10 días.

Por otro lado, si la persona presenta síntomas compatibles con covid-19 con 48 a 62 horas de evolución y tiene alguna patología de riesgo o es mayor de 60 años, debe acudir a hisoparse. Si la persona tiene esquema de vacunación completo, es contacto estrecho y no tiene síntomas, debe aislarse por cinco días y, en caso de que no aparezcan, tendrá el alta sin necesidad de un test.

Si la persona recibió una sola dosis o no está vacunada, es contacto estrecho y no tiene síntomas, debe guardar aislamiento por siete días y, en caso de que no aparezcan, tendrá el alta sin necesidad de un test.

En caso que corresponda, se recuerda que se deberá concurrir al Cetep con carnet de vacunación.

Centros de testeo

De lunes a viernes de 9 a 12 se puede acudir al Banco de Sangre Central de Corrientes, ubicado en Córdoba 1402.

De lunes a sábados, de 8 a 12 y de 16 a 20, está disponible la posta que funciona en la Estación Saludable de la plaza Cabral.

De lunes a lunes de 18 a 13 testean en el Caps del barrio Laguna Seca, sito en Resoagli 2395. De lunes a sábados de 9 a 12 se puede acudir a los Caps de los barrios Mil Viviendas, Dr. Montaña, Molina Punta y Ponce.

Por otro lado, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18, se puede acudir a los Caps de los barrios San José, Industrial, Laguna Brava, Colombia Granaderos, Juan XXIII, Juan de Vera, Paloma de la Paz y Piragine Niveyro.

Los centros de testeo con atención las 24 horas son el Club El Tala, ubicado en 25 de Mayo 1600 (que reemplaza al Albergue Deportivo) y el otro es el ubicado debajo del puente Manuel Belgrano.

(IRB)