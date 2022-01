Bullrich cuestionó la convocatoria a la oposición y habló de “barco sin rumbo”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó ayer al Gobierno nacional de querer sentar “en un barco sin rumbo” a los dirigentes de Juntos por el Cambio, al referirse a las tensiones que se vivieron en el interior de la coalición opositora respecto de la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para analizar el pago a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hay una corresponsabilidad: Cristina (Kirchner) no quiere por cuestiones ideológicas vacías firmar con el Fondo y Alberto Fernández no sabe a dónde ir. No vamos a ningún lugar, es un barco sin rumbo. Entonces, en un barco sin rumbo quieren sentarnos a nosotros y que todos digamos 'estamos en un barco sin rumbo, que problema'. No, nosotros tenemos que ser la solución a ese problema, por eso no tenemos que estar en ese barco sin rumbo”, resaltó Bullrich.

En radio Mitre, la dirigente se refirió a la negociación con el FMI: “Si Alberto Fernández tuviera un avance en serio con el FMI, eso se sabría. Además el Fondo tiene mucha gente y las cosas se saben. Lo que llega todo el tiempo es que no hay más que lo que mostró [el ministro de Economía Martín] Guzmán el otro día”.

(JML)