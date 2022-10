Malena Pichot cuestionó a Lali Espósito por hablar de acoso en un programa español

Fiel a su estilo, Malena Pichot volvió a ser noticia en las redes sociales. Esta vez, la humorista cuestionó los dichos de Lali Espósito en España sobre una situación de acoso y hasta desconfió de la veracidad del mensaje original, pero no encontró respaldo en las redes sociales, que pronto salieron a manifestarse en su contra.

La intérprete de “Disciplina” pisa cada vez más fuerte en España, es por eso que se sumó a El hormiguero, el ciclo de Antena 3 conducido por Pablo Motos en donde se desempeña como “coach de la vida”, un rol desde el que aconseja al público con su divertido punto de vista. Días atrás se viralizó cuando cortó una botella de plástico para preparar el típico Fernet con cola. “Te quiero argentinizar, es mi objetivo en esta vida, Pablo”, dijo Lali al conductor que miraba azorado los preparativos. Y luego contó el paso a paso de cómo preparar el trago.

Esta vez se viralizó cuando, después de escuchar un llamado polémico al aire, decidió contestar fuerte y claro. “Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomendás para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por favor, ayudame. No sé qué hacer. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, decía el mensaje que leyó el conductor Pablo Motos, enviado por un televidente.

A medida que escuchaba el testimonio, la cara de Lali se transformaba y cuando llegó su turno, se tomó un rato para pensar cada una de sus palabras y realizó un encendido alegato. “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, señaló con firmeza y recapituló cada paso expresado por el televidente para ratificar sus dichos: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”, señaló con una fuerte ironía.

Y se hizo tiempo para ver el lado positivo del repudiable mensaje. “Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”, aseguró con tono firme, y cerró mirando a cámara para que no quedaran dudas de sus palabras: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”. Su intervención se escuchó en el silencio más profundo y fue celebrada por un estruendoso aplauso de todo el estudio.

Quien no celebró su participación fue Malena Pichot, que desde su programa en Futurock, Furia Bebé salió a cuestionar sus dichos y hasta desconfió de la veracidad del mensaje. “Dice lo que tiene que decir... ‘vos sos un acosador, qué terrible’”, arrancó diciendo. Cuando una de sus colegas en la mesa pidió escuchar el audio con los dichos de Lali, Pichot acotó: “Me da mucho cringe el audio, pero ponelo”.

Luego, la humorista infirió que para ella, no era real el mensaje que el hombre envió a El Hormiguero. “Realmente pienso -dijo imitando la voz de la cantante-, es como que lo tenía todo muy estudiadito”, comenzó a decir sobre el audio. “¿Ah justo se llama Raúl? El nombre del típico machirulo”, agregó. “Puede que esté ensayado”, sumó alguien en la mesa.

“Parece que estaba todo el mundo emocionado con esto... Yo no entiendo, nosotros estamos diciendo esto hace 20 años y nadie nos festeja nada, nunca jamás en la vida. Lo que pasa es que nosotras no lo decimos tan amablemente”, cerró.

Al escuchar este recorte que se viralizó en las redes sociales, cientos de usuarios destrozaron a la conductora. “Qué tipa horrible Malena Pichot, no hay un día que no sea noticia por bardear a una mujer, feminista de cartón”, “en vez de apoyar a una compañera la toma como competencia”, “Malena Pichot siempre fue una vergüenza para el feminismo y no se cansa de serlo”, fueron algunos de los mensajes que le dedicaron.

