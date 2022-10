El mega festejo de cumpleaños de Lali Espósito con sus amigos

Este lunes 10 de octubre Lali Espósito cumplió 31 años en plena estadía en Madrid, donde se encuentra cumpliendo con diferentes compromisos profesionales. Pero como no se olvida de sus raíces, a la distancia agradeció y compartió los muchísimos saludos de sus amistades argentinas, como los de la Chin Suárez, Dolores Fonzi o Tini Stoessel, entre muchísimos otros.

Claro que con la simpatía y la buena onda que la caracteriza, Lali Espósito se hizo un momento para agradecer tantas demostraciones de cariño virtuales.

"Che loco, no piensen que no les doy bola. Esta es la voz que me quedó de todo lo que es la festividad. Pasaba por acá porque sí, de a ratos durante el día, vi mensajes de todes mis amigues acá en las redes. Gracias por el cariño, por sus mensajes de amor por mi cumple. Yo acá estoy celebrando a lo grande con gente hermosa, con mis amigos", contó la jurado de La Voz Argentina desde sus stories.

En tanto, los festejos habían comenzado la noche anterior bailando junto a amistades ibéricas en un boliche madrileño. Vestida de rosa y al ritmo de Britney Spears, Lali Espósito sopló las primeras velitas en el centro de la pista de baile. Y si bien pidió que le sacaran los números (velitas) a la torta, algo que no sucedió, la actriz recibió los primeras demostraciones de cariño.

Primicias Ya