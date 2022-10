Buscan llevar ante la Justicia a un hombre que tenía un ñandú como mascota

Una persona tenía un ñandú de mascota y se viralizó un video en el que lo agredía con violencia. Un grupo de ambientalistas intenta judicializar el hecho e intervino la Policía Rural de Islas y Ambiente Rural (Priar).

El hombre, que lleva un casco de motocicleta, toma de las alas al animal y lo persigue en una moto. Además, se viralizó otro video en el que alimenta al animal como una mascota desde un balde. El hecho se registró esta semana en la localidad de Caá Catí, en el barrio Virgen del Rosario.

Las imágenes fueron difundidas por los vecinos de la ciudad. “El ñandú vive en una propiedad”, mencionó a El Litoral, Liliana Gómez, abogada que busca constituirse como querellante en la causa.

“Estoy con los trámites de la denuncia todavía. El oficial que intervino ayer no le dio la importancia que requería. Así que anoche pedí que me aportaran datos cuando se difundió el video y está mañana me comunique con el oficial Altamirano de turno hoy, le planteé la situación y me dio la información necesaria”, explicó.

“Está vivo y por suerte es un solo caso”, sostuvo. La magistrada señala esa cuestión dado que también es la profesional que obra como querellante en la causa de Curuzú Cuatiá por 19 ñandúes muertos para vender sus plumas. Por su lado, la dirección de Recursos Naturales de Corrientes confirmó a El Litoral que recibieron las denuncias. “Nosotros recibimos los videos e imágenes y trasladamos los datos a los efectivos del Priar, que son lo que intervienen en este tipo de casos”, destacó Agustín Portela.

Sobre dónde está el animal, hasta el cierre de esta edición, no había novedades. Gómez indicó que “se solicitó al Centro Aguará para que lo trasladen, pero todavía no hubo orden judicial”. En tanto, desde el centro de conservación mencionaron a El Litoral que durante el día no tuvieron ingresos ni avisos de la existencia de este caso, por lo que el animal no ingresó al espacio en Paso de la Patria.

“Hoy recién empecé con los trámites en este caso. Por suerte, difundieron, si no quedaba como anécdota”, cerró la abogada.

Cabe destacar que la tenencia de cualquier tipo de animal silvestre está prohibida en la provincia de Corrientes y las penas están vinculadas a multas económicas elevadas.

