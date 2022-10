Bullrich y Ginés estuvieron cara a cara en una audiencia judicial

No hubo conciliación entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el exministro de Salud Ginés González García en una audiencia que tuvieron ayer por una denuncia civil que se inició por los dichos de la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri de que buscó “un retorno” para traer al país la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

La audiencia se realizó en la justicia civil, estuvieron los dos cara a cara y ante la falta de acuerdo ahora se abre formalmente la causa civil por daños y perjuicios en la que González García le reclama a Bullrich una indemnización de 350 mil pesos.

“Ginés González García exigió que me retracte de la verdad y yo le dije lo contrario: que lo que él debía hacer era decir la verdad de por qué no se habían comprado las vacunas Pfizer”, dijo Bullrich tras la audiencia y agregó que “debe dar la cara para explicar a la población por que razón no compró la vacuna que Pfizer ofrecía con preferencia a la Argentina, donde murieron 130 mil argentinos. Esto, en un momento en que moría mas de 500 personas por día.

Pero esta no es la única causa. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, también demandó a Bullrich. Es por 100 millones de millones. En ese caso ya se hizo la audiencia de conciliación en la justicia civil y no hubo acuerdo.

“La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, dijo la exministra de Seguridad en una entrevista que le fue realizada el domingo 23 de mayo de 2021 en el canal La Nación+. La presidenta del PRO se refirió a la negociación entre el gobierno nacional y la empresa Pfizer por la provisión de vacunas contra el coronavirus.

