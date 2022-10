Quién es Coti, la correntina que ingresó a la casa de Gran Hermano

Una correntina forma parte de los 18 participantes de una nueva edición de Gran Hermano que comenzó este lunes y que se emite por el canal Telefe.

Se trata de Constanza Romero, una joven de 20 años que es modelo e influencer, según se definió.

Oriunda del interior de Corrientes, Coti nació en Caá Catí y estudia Kinesiología en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

En su presentación afirmó "Quiero ser protagonista" y causó revuelo en las redes sociales al afirmar que va a demostrar que este año va a ganar una mujer.

"Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno", afirmó la jugadora de Gran Hermano 2022.

Sus títulos de belleza son: Reina del Estudiante, Reina del verano en Mburucuyá, Embajadora de la belleza de Caá Catí, Reina Caá Catí, Universal Corrientes y Reina Teen Universal Argentina Petite.

Constanza habló de su estrategia de juego, hacer pelear a los hombres y dividirlos para vencer. Además, asegura que "Dios le habló" y le dijo que ella era especial.

Al comenzar la edición tenía 108 mil seguidores en Instagram y con el paso de las horas fue subiendo y ahora ronda los 124mil seguidores.

La correntina se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales en donde destacaron que la siguen futbolistas y reconocidos actores.