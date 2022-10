Corrientes: el fuerte testimonio de la joven que denunció la agresión de un policía

El fin de semana pasado se vivió un momento de mucha tensión y violencia a la salida de una peña universitaria en la capital correntina. Según fuentes policiales el hecho comenzó cuando dos hermanos agredieron a un efectivo de la fuerza, la versión de la joven golpeada es otra.

En la madrugada del sábado comenzaron a circular fotos y videos de una joven brutalmente agredida, con su rostro ensangrentado. Según indicó la Policía, un agente se encontraba en un vehículo de la Fuerza vigilando la zona y dos jóvenes en moto le chocaron en la parte trasera de la camioneta.

Este encuentro entre ambos jóvenes y el agente policial, terminó en una pelea que dejó a la chica de 23 años con un golpe en la zona de la boca.

La joven decidió hablar con El Litoral para contar su versión de los hechos. Según explicó, ella salió de la fiesta cerca de las 5 de la mañana en moto junto a su hermano.

Tania dice que ella llevaba una conservadora sobre su pierna y cuando quieren pasar por un espacio reducido, donde justamente estaba este agente, y al parecer lo tocan con la conservadora:"La verdad que no me di cuenta o sino le hubiera pedido perdón", se lamenta.

Luego de esto el efectivo "acelera su moto, nos cierra el paso y nos dice que nos bajemos de la moto" y los empieza a tratar con violencia, recuerda Tania.

"Empieza a decirnos que qué nos creemos para tocarle así con la conservadora. Le quiere empujar a mi hermano y él pone su mano para protegerse. Cuando yo los quería separar, el policía me pegó una trompada", cuenta.

Tania dijo a El Litoral que en ese momento,"ya me quedo en negro, pero lo que me cuentan los testigos es que, cuando mi hermano ve que me pegan, él le pega una trompada al policía y ya lo tiran al suelo los otros agentes".

Tras este lamentable y confuso episodio, la joven perdió un diente y tiene otra pieza dental movida de su lugar. Su hermano, por otro lado, sufrió golpes menores en la cabeza, los brazos y las piernas. El policía aún no fue identificado, dijo la joven a esta redacción.