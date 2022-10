Rogelio: “El PJ tiene que estar normalizado para diciembre”

Rogelio Benítez, líder de la linea interna Corazón Peronista, pidió ayer que el Partido Justicialista de Corrientes esté normalizado para diciembre.

“Los peronistas correntinos tenemos la obligación de recuperar nuestras banderas, la de la justicia social, por ejemplo”, dijo Benítez en declaraciones a “La mañana de Mega”.

“Hay que aceptar que hay personas que piensan distinto y hay que juntarnos todos. Hay quienes se dicen peronistas pero luego van y votan a gobierno de ECo. Siempre fui de pedir que el justicialismo tenga su propia lista. Pero hubo acuerdos electorales de muchos dirigentes que hoy ya no están”, se lamentó.

“Si los candidatos no salen de una interna, no nos sirve nada todo lo que pasamos en el peronismo. Tiene que haber internas para que todos los militantes legitimen a un candidato”, advirtió. “El que lleva el voto es el militante, si no entienden eso, el peronismo correntino seguirá como hasta ahora”.

“Hablé con los dirigentes del peronismo correntino para avanzar en un plan 2023. Hay una apertura y eso es muy bueno. El partido tiene que estar normalizado para diciembre”, sostuvo.

“A no bajar los brazos, que Corrientes da para mucho”, concluyó.