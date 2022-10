Piden elevar la recompensa por la búsqueda del femicida Borlicher a $5 millones

La defensa de la familia de Sandra Silguero pidió este miércoles elevar la recompensa por la búsqueda del femicida Daniel Borlicher a $5.000.000.

Se trata del prófugo de la justicia que en 2015 mató a su pareja Sandra Salgueiro de 51 puñaladas. Además, solicitan reactivar la búsqueda de paradero ya que temen que pueda volver a entrar al país.

A 7 años del femicidio que conmocionó a Corrientes y a Argentina, la familia continúa en la búsqueda de justicia por la mujer de 46 años que fue asesinada por su pareja en un barrio de la Capital correntina.

Ahora, la defensa de la familia elevó un pedido de recompensa para quien pueda aportar datos sobre el paradero de Borlicher. Actualmente la cifra ofrecida por el Estado de Argentina es de $1.000.000 pero buscan elevarla a $5.000.000.

"El programa Buscar, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación es el que establece las recompensas. Una vez cada mes yo controlo los montos porque conforme el tema de la devaluación y demás y el interés de encontrar al prófugo, el programa aumenta las recompensas. El tema es que actualmente están ofreciendo $5 millones para las personas que brinden datos sobre los prófugos en general", explicó Juan Arregin, abogado penalista y defensor de la causa a ellitoral.com.ar.

"Lo que hicimos en este caso fue hacer una presentación al juzgado, pedirle al Juzgado que le comunique a la Fiscalía nuestro pedido porque según los protocolos y el reglamento es la Fiscalía la que debe pedir la recompensa para que el juzgado mande un oficio al Ministerio de Seguridad para que se incremente el monto", detalló sobre el procedimiento.

VER MÁS: Difunden una nueva imagen del femicida Borlicher

"Nosotros el año pasado habíamos pedido un incremento de hasta $2 millones y la fiscalía pidió un incremento de $1 millón. A nosotros nos llamó la atención porque es dinero público pero en eso estamos", sostuvo. Según indicó además, actualmente hay búsquedas de prófugos en las que se ofrecen hasta $5 millones y por delitos menores en relación a un femicidio de estas características.

"Actualmente hay búsquedas de prófugos en las que se ofrecen hasta $5 millones y por delitos menores en relación a un femicidio de estas características", sostuvo el abogado.

Además, pidieron que se se reactiven todas las comunicaciones de búsqueda y de paradero de Borlicher."El tema es que todos los días en los pasos de Paraguay para acá están llenísimos de gente. Con lo cual existe la posibilidad de que este hombre se filtre para acá. Nosotros seguimos convencidos de que está en Paraguay", resaltó.

"El gran punto de siempre es que no sirve con mandar una delegación de la policía por unos días y que vuelva. Se necesita una vigilancia activa", sostuvo el abogado.

Según indicó el profesional, en Paraguay existen ciertos espacios de trabajos ilegales donde suelen trabajar prófugos y lo que se suele hacer es que las autoridades negocien de tal manera que entreguen a la persona buscada.

"Necesitamos dar con él. No puede ser que a este punto no haya aparecido. La persona que lo traicione o que aporte datos se sentirá comprometida y por eso entedemos que hoy un millón de pesos no son nada", cerró.