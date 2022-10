Conflicto en Pueblo Libertador: el intendente aseguró que la sequía es uno de los factores que impide mejorar los caminos

Tras el conflicto con los vecinos que reclaman la mejora de caminos rurales, el intendente de Pueblo Libertador, Arnarldo Arce, indicó que uno de los factores que impide mejorar los caminos es la sequía. Según detalló, las autoridades provinciales conocen del conflicto pero es una empresa de consorcio la encargada del mantenimiento.

“La parte de acceso de nuestro camino esos diez kilómetros son rutas provinciales, por lo tanto hay una empresa, hay un consorcio que está encargado del mantenimiento.

Es un problema que se viene planteando desde hace mucho tiempo al gobierno de la Provincia, del cual tuvimos respuestas. Siempre se viene gestionando, se vienen realizando los pedidos”, explicó Arce a TN Esquina.

“Lo que no fue, fue una solución efectiva, siempre las mejoras hubo, pero no hubo la solución duradera. Por su parte, la empresa de consorcio nos manifiesta también la problemática de la sequía, que eso no le permite realizar los mantenimientos como realmente tendría que hacerse”, comentó.

Según indicó Arce, la prioridad son los 10 kilómetros de acceso a la localidad donde, la Municipalidad estima, pasan al menos 300 vehículos por día. “Es una urgencia, una necesidad que la sufrimos todos y estuvimos todos sin distinción, tanto las autoridades municipales y también estuvimos como compueblanos, y yo creo que en estos casos lo mejor es que actuemos de esa forma”, mencionó con respecto a la reunión y el pedido de intervención al gobernador Gustavo Valdés.

Cabe destacar que esta semana los vecinos amenazaron con cortar la ruta 12 si no se llegaba a una resolución efectiva. Además, escribieron una nota a Valdés poniéndolo al tanto del conflicto. (BDC)