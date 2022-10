Gago mantiene una duda y Gallardo no definió el equipo

El entrenador de Racing, Fernando Gago, tiene una duda en la zona del mediocampo para definir el once inicial que irá por el título el próximo domingo en el Cilindro, ante River Plate, por la 27ma y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Gago tiene que definir si mantendrá a Carlos Alcaraz como armador de juego o si le dará la titularidad a Jonathan Gómez.

Alcaraz, surgido de las inferiores del club, fue el elegido por Gago para ocupar el lugar del lesionado Emiliano Vecchio en la victoria por 1-0 ante Lanús, el último martes.

Gómez, en tanto, ingresó al inicio de la segunda etapa del choque ante el “Granate” por Alcaraz, quien no tuvo un buen desempeño a lo largo de la primera mitad.

El DT “académico” tendrá tres días para terminar de armar el equipo de mitad de cancha hacia adelante en el partido del próximo domingo ante el conjunto “millonario”.

El resto del equipo sería el mismo que consiguió la valiosa victoria ante Lanús: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Alcaraz o Gómez; Matías Rojas, Enzo Copetti, Johan Carbonero.

Panorama en River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no definió a su último equipo titular para jugar el domingo ante Racing en lo que será su despedida en partidos oficiales luego de ocho años y medio y 442 presentaciones, mientras que el colombiano Juan Fernando Quintero recibió tres fechas de suspensión por su empujón al árbitro Fernando Echenique en el cotejo frente a Rosario Central.

Las tareas diferenciadas de los futbolistas que vienen con lesiones y no jugaron los últimos partidos -como Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Santiago Simón y Bruno Zuculini- son una complicación para el técnico en el armado del equipo.

Gallardo, como quedó dicho, no podrá contar tampoco con “Juanfer” Quintero, que fue expulsado en la derrota 2-1 ante Rosario Central en el Monumental, aunque recupera a los dos titulares que estaban suspendidos, Miguel Borja y Milton Casco.

Además hay que ver qué pasará con Nicolás de la Cruz, quien se entrena a la par del resto pero con menor intensidad por unas molestias en la rodilla que le impidieron jugar de titular ante Central en la fecha anterior.

Con este panorama, la decisión de Gallardo en relación a los 11 que van a empezar jugando ante la Academia se va a postergar hasta hoy cuando tenga el parte definitivo de los lesionados.

El plantel regresó a los trabajos ayer en el predio de Ezeiza de cara al partido ante Racing y hoy, tras el entrenamiento de la mañana, se conocerá la última lista de convocados que elegirá Gallardo para concentrar mañana a la tarde en el Monumental.

River no tiene chances de competir por el título ni por el segundo puesto y ya se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 por la tabla anual de puntos.

Falcioni prepara al Rojo

El DT Julio César Falcioni prepara el equipo de Independiente para enfrentar a Boca Juniors, el puntero de la LPF, en la última fecha del torneo, el próximo domingo a las 17, en la Bombonera, y tiene un par de dudas, para conformar la alineación titular.

Una de ellas es Vigo, por quien la dirigencia le sugirió no incluirlo porque no continuará en el plantel. Su reemplazante podría ser Patricio Ostachuk, como lo hizo en el último partido con Banfield, en el que el lateral derecho ex Colón de Santa Fe estuvo suspendido.

La otra duda es quién ocupará el extremo izquierdo del mediocampo, si continua el ecuatoriano Juan Cazares o va Tomás Pozzo.

Entonces, la probable formación sería con Milton Álvarez; Vigo u Ostachuk; Sergio Barreto, Joaquín Laso y Edgar Elizalde; Batallini, Lucas Romero, Iván Marcone y Cazares o Pozzo; Leandro Fernández y Leandro Benegas.