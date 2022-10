Obras Públicas: aseguran que los fondos asignados para las rutas nacionales 12 y 14 son insuficientes

Ante el tratamiento de la Cámara de Diputados de la Nación del Presupuesto Nacional 2023 y el anuncio de la inclusión de mejoras para las Rutas Nacionales 12 y 14, consideran que los fondos son insuficientes. “Estoy muy decepcionado. Nos tenían que haber asignado como mínimo 4 mil millones de pesos y nos dieron 150 millones de pesos” reclamó el legislador por Corrientes Manuel Aguirre.

Ante las modificaciones, que el Gobierno nacional había incluido en el Presupuesto Nacional al contemplar las mejoras en las rutas nacionales 12 y 14, El Litoral dialogó con el diputado nacional Manuel Aguirre, quien expresó: “Estoy muy decepcionado en cuanto al trabajo que se tenía que hacer. Nos tenían que haber asignado 4 mil millones de pesos como mínimo y nos dieron 150 millones de pesos para cada una,con eso no se cuanto se podrá hacer”

“La ampliación de la Ruta 12 está entre 4 y 6 mil millones de pesos para arreglar, era lo que me prometió cuando hablamos Heller (por Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados)”, dijo y agregó: “Después me encuentro que en el Presupuesto aparecen 150 millones de pesos. Esto es para tapar los baches. No va a alcanzar para nada. Salvo que estén por licitar o eso sea para pagar el proyecto ejecutivo”.

“No van a hacer el ensanchamiento que necesitamos, voy a criticar esto, pero ya está resuelto”, continuó.

“En materia de obras públicas, Nación nos asignó 7.200 millones de pesos y ahora se fue a 7.700 millones de pesos. Pero para nuestra ruta necesitamos 6 mil millones de pesos”, cerró.

Estas declaraciones se producen luego de que su par e integrante de la comisión de Presupuesto, Jorge Antonio Romero, del Frente de Todos, anunció en su cuenta de Twitter que “se logró incorporar pavimentación de banquinas, repavimentación, reparación de puentes y de accesos a localidades sobre la Ruta Nacional 14, entre Cuay Grande y el límite con Misiones”.

“Además, se incorporaron la construcción de rotondas en los accesos de Paso de la Patria y Curuzú Cuatiá; nuevos puentes en la Ruta Nacional 12 sobre los arroyos Baí y Santa María. Se suman a las mejoras de la RN 12 entre Corrientes y Saladas; más otras obras por $24.500 plurianuales para Corrientes”.