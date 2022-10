Clasificados a los cuartos de final

Cuatro equipos de la zona Norte y otros tantos de la zona Sur pasaron a la instancia de cuartos de final del torneo Federal A 2022, que clasificará a un equipo para jugar en la Primera Nacional la temporada venidera.

Los resultados de los partidos disputados el fin de semana por los octavos de final de la competencia fueron:

Racing (Córdoba) 2 - Sportivo (Las Parejas) 0.

Sarmiento (Resistencia) 1 - Juventud Unida Universitario (San Luis) 0.

Villa Mitre (Bahía Blanca) 4 - Sp. Belgrano (San Francisco) 0.

San Martín (Formosa) 1 (4) - Sp. Estudiantes (San Luis) 1 (1).

Ciudad Bolívar 2 - Douglas Haig (Pergamino) 0.

Central Norte (Salta) 2 - Sol de Mayo (Viedma) 0.

Independiente (Chivilcoy) 1 (4) - Gimnasia y Tiro (Salta) 1 (3).

Olimpo (Bahía Blanca) 1 - Sansinena (Gral. Cerri) 0. Jugado el sábado.

De esta manera los cruces de los cuartos de final serán Olimpo (Bahía Blanca) vs. Independiente (Chivilcoy); Racing (Córdoba) vs. Central Norte (Salta), Sarmiento (Resistencia) vs Ciudad Bolívar y Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. San Martín (Formosa).