Lanuzzi dijo que contra Central Goya “comenzó el torneo para nosotros”

Huracán Corrientes se recuperó de la dura derrota del debut frente a Ferroviario con un gran triunfo en su visita a Central Goya, al que goleó por 3 a 0 para mantener vivas las esperanzas de clasificar a la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2022/23.

“La sensación que tengo es que volvió el equipo que nunca dejamos de ser, pero nos costó mucho el partido anterior contra Ferro donde no entramos mentalizados como debíamos haberlo hecho, pensando que era una final como lo hicimos hoy (por el domingo) declaró el mediocampista “azulgrana” Rodrigo Lanuzzi en la transmisión de radio NET FM (102.3 Mhz).

El capitán del equipo capitalino repasó que “en la semana perdimos también con Sportivo por el Clausura de la Liga, y desde que está ‘Batu’ (por el DT Alfredo Villegas) nunca nos había pasado. Fue un impacto duro para nosotros, pero también sabíamos que teníamos que dar el golpe en Goya y por suerte lo hicimos”.

Sobre la clave del triunfo, Lanuzzi contó que “miramos mucho el partido de la fecha pasada de ellos contra Huracán, sabíamos que dejaban muchos espacios atrás y nosotros lo supimos aprovechar con los depredadores que tenemos, que son nuestros delanteros; supimos aprovechar esos espacios y se dio este resultado ante un equipo que también juega, y lo hace muy bien”.

“Les decía a mis compañeros que ahora comenzó el torneo para nosotros, porque no somos el equipo que dio lástima contra Ferro, pero no actitudinalmente, sino porque no nos salieron las cosas y nos tiramos abajo, pero gracias a Dios nos pasó en el primer partido y no más adelante, así que ahora estamos firmes para lo que viene”, cerró Lanuzzi.

Marcos Escalante

“No empezamos bien el torneo pero nos propusimos levantar cabeza en una cancha difícil, frente a un equipo difícil. Vinimos a buscar los tres puntos y gracias a Dios nos llevamos el triunfo”, manifestó a la vez el defensor Marcos Escalante, uno de los cambios introducidos por el técnico de Huracán Corrientes, Alfredo Villegas para el partido frente a Central Goya.

El zaguero, una de las figuras en tierras goyanas, dijo que “todo el equipo hizo un buen partido”, y manifestó que para poder dejar atrás la derrota frente a Ferroviario “corregimos un par de cosas que en el primer partido no hicimos”.

“De a poco en los entrenamientos vamos a encontrar nuevamente el equipo sólido que fuimos”, agregó el jugador.

Para finalizar, Escalante consideró que “éste triunfo sirve para seguir trabajando de la mejor manera en la semana, pensando ya en el próximo domingo, donde vamos a tener a otro rival duro como es Huracán de Goya con el que tenemos que venir otra vez a esta ciudad a jugar”, expresó en declaraciones al colega Luis Zamudio durante la transmisión del equipo periodístico de Eventos&Marcas.