Somos muchos los que estamos afuera del club que queremos normalizar la institución

El club Huracán Corrientes vive momentos importantes en lo institucional por estar próximos a iniciar su proceso de normalización definitivo.

Ante esta situación un grupo de referentes encabezado por Geronimo “Lelo” Vallejos y Rafael Delgado presentaron su propuesta para ser parte de esta normalización que terminará con la elección de autoridades.

“Somos muchos los que nos tuvimos que ir del club por pensar distinto a la actual comisión, como también son muchos los que quieren ingresar a la institución para colaborar con el crecimiento de Huracán Corrientes pero se encuentran con las puertas cerradas”, comenzaron explicando los referentes de esta propuesta como Comisión Normalizadora.

Asimismo en lo particular Vallejos explicó: “nosotros queremos al club, lo demostramos a los largo de todo este tiempo con hechos, pero un día por manifestar nuestro pensamiento no nos dejaron entrar más y esas son las actitudes que no debemos dejar que se hagan, Huracán Corrientes es de todos y todos deben ser libres de participar y aportar, no es el club de unos pocos”.

Por su parte Rafael Delgado, ex jugador de la entidad azulgrana comentó: “el objetivo fundamental que tenemos es atravesar un proceso de normalización, mantener las cosas buenas y cambiar las cosas malas, abrir el club a todos los que quieran participar y concretar todo con unas elecciones transparentes donde todos puedan elegir su comisión directiva”.

Del mismo modo Vallejos aclaró: “es importante que los que quieran a Huracán Corrientes sepan que nosotros no vamos a ser candidatos a presidente, nosotros queremos llevar adelante una elección democrática donde podamos elegir nuestra nueva comisión y con eso normalizar nuestro querido club luego de tantos años de pasarla mal”.