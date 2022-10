La grieta que sorprende

La grieta ya no solo hace mella a través de los medios, sino que comenzó a alterar la vida de los argentinos.

Un estudio de opinión pública realizado por Giacobbe, del consultor Jorge Giacobbe, preguntó a las personas encuestadas con qué palabra definiría la situación de la Argentina en la actualidad.

En ese apartado, la palabra que más resalta de la nube es “tristeza”, acompañada por “angustia”, “incertidumbre”, “bronca” y “esperanza”.

“Desde mayo hasta octubre predomina la tristeza, el dato lo habíamos encontrado en mayo del año pasado. La política no logra entender el sistema emocional de los seres humanos y cuanto pesa por sobre lo racional”, indicó Giacobbe. Y agregó: “El dato está bueno para entender qué nos pasa a los argentinos, por qué en medio de todo esto no estamos por ejemplo en la Plaza de Mayo”.

Otra de las preguntas fue sobre el impacto de la “grieta” en las relaciones personales. Un 41,2 % aseguró que perdió o se distanció de amigos, un 26,5 % compañeros de trabajo y un 17,5 % de las personas consultadas aseguró que perdió o se distanció de su pareja.

Se trata, sin más, de la muestra más palmaria del destino que tienen los mensajes de la política. Desde lo que se dice hasta lo que se hace.

Atraviesa las pantallas, llega a las mesas y, como lo demostró este estudio, alcanza hasta las camas.

Llegó el momento de poner en posición de giro este vehículo de las emociones con el que también se puede denominar a la política.

Según dicha encuesta, Juntos por el Cambio es el espacio político con mayor intención de voto. Así figura en los resultados de una encuesta de opinión pública realizada por Giacobbe Consultores. La fuerza opositora lidera con un 32,8 % de preferencia y un dato llamativo es que en segundo lugar con 23,6 % aparecen las opciones libertarias. El Frente de Todos, en tanto, se ubica tercero con 15,5 %. Por otro lado, llamó la atención que casi la mitad de los consultados se distanció o peleó con amigos por la “grieta”.

“Ver que el Frente de Todos se muestra muy por debajo de lo que sucedió el año pasado que tuvo 33 %, que a nosotros se nos descompuso hasta los 15 puntos, me hace sospechar que hay una parte del electorado kirchnerista que está avergonzado, incómodo y contrariado con lo que ha votado pero aún así puede terminar votando al mismo espacio el año que viene”, dijo a Perfil Jorge Giacobbe, a cargo del sondeo.

Respecto de la preferencia por las opciones libertarias, el consultor aseguró que no todo ese porcentaje le corresponde a Javier Milei sino que también se incluyen otras opciones como Patricia Bullrich o José Luis Espert. “El 24 % quiere opciones liberales pero no se ha decidido qué opción quiere tomar”, agregó. Se trata de un estudio realizado entre el 6 y el 10 de octubre pasado a partir de 2500 casos. Entre las consultas también estuvo el tema de la suspensión de las Paso. En ese punto, la mayoría (58,9 %) estuvo de acuerdo con que se mantengan como están, un 23,4 % opinó que deben suspenderse y un 17,4 % dijo no saber.

Más adelante, el sondeo abordó en la imagen de los principales referentes políticos. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa lideran el ranking con peores porcentajes de imagen negativa: tienen 72,7 %, 71,6 % y 66,4 % respectivamente.

El estudio fue realizado entre el 6 y el 10 de octubre pasado a través del sistema de consulta de encuesta a dispositivos móviles. El margen de error es de +/- 2 %.