Quejas por el sistema de turnos en el Registro y la atención a adultos mayores

En los últimos días fueron varios los ciudadanos que se quejaron por el turnero online del Registro Civil y por la atención que se dispensa a las personas mayores que acuden sin conocer el sistema. El director del organismo, Pablo Cano, minimizó los reclamos y aseguró que el sistema funcionan y en el Registro se atiende a todos.

Un grupo de capitalinos manifestaron a El Litoral que la página web del Registro Civil no funciona correctamente, lo que les impide solicitar los turnos para ser atendidos. Por lo tanto, indicaron que deben realizar largas filas fuera del edificio.

Desde la entidad aclararon que los turnos son asignados recién para la próxima semana debido a que los cupos están completos. También señalaron que ante inconvenientes, las personas que requieran asistencia pueden acercarse al lugar de 7.30 a 8.30 y realizar una fila para ser atendidas.

Un grupo de vecinos se quejaron por la otorgación de turnos en el Registro Provincial de las Personas, ubicado en San Lorenzo 837.

Según manifestaron, la página no funciona de manera correcta y hay adultos mayores que no pueden realizarlo por cuenta propia por lo que necesitan la atención del personal, que, según cuentan, no tiene buena predisposición para hacerlo.

Una de las vecinas señaló a El Litoral que “por más de que no haya gente, te piden que saques el turno online, y la página te da error. Adentro hay cuatro máquinas en las que se podría registrar la gente en el momento. Sería más fácil, así imprimís el papel que tenés que pagar en rentas. Pero no te dejan entrar si no tenés el turno”.

Los inconvenientes son más evidentes con los adultos mayores que no cuentan con la facilidad para crear un usuario y registrarse. Una vez que asisten al registro estas personas deben realizar largas filas para poder ser atendidas, según manifiestan los vecinos que desean hacer los trámites.

“Si no fuera por una mujer policía que trabaja adentro que les da una mano a todos y les ayuda a registrarse, no sé qué harían muchos adultos que van. Encima, los empleados del Registro se enojan con ella”, señalaron los vecinos a El Litoral.

Desde el Registro Civil desmintieron que el personal brinde una mala atención a las personas que van a realizar los trámites.

Además, explicaron que todo el sistema de turnos se maneja con la página del Registro y que por día se otorgan hasta 100 turnos.

Pablo Cano, director de Registro Provincial, aseguró a El Litoral que “la página funciona bien, y en el Registro se atiende a toda la gente. Se brindan 100 turnos por día y no da más la capacidad para atender. Por lo que los turnos online se dan para la próxima semana”.

Como alternativa, los capitalinos pueden asistir a San Lorenzo 837 en el horario de 7.30 a 8.30 sin turno previo y serán atendidas.

Lo mismo sucede con las personas que deben realizar trámites de DNI o Pasaporte de manera exprés. En estos casos, los interesados deben realizar las filas a la espera de ser atendidos.

(VT)