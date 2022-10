Corrientes buscará unificar su veda de pesca con la provincia de Chaco

El director de Recursos Naturales de Corrientes, Agustín Portela, adelantó que nuevamente no habrá veda total en el río Paraná, al menos para esta jurisdicción. También señaló que implementarán el cuidado de las zonas con cardumen y que buscan unificar las normativas con la provincia del Chaco.

“Estamos conversando hace bastante para llegar a un entendimiento con pescadores deportivos, cabañeros, malloneros y pares paraguayos. Todavía no publicamos la disposición porque queremos que en este acuerdo también entre el Chaco, tengamos el mismo régimen y hagamos los mismos controles”, explicó Portela al programa Era por Abajo, de la radio de la Universidad Nacional del Nordeste.

“Lo que más consenso tiene es la propuesta de continuar la veda extendida con pesca y devolución de todas las especies y la veda extraordinaria, eso significa que cuando haya un cardumen en un lugar se lo cierra y no se podrá pescar ni siquiera deportivamente”, añadió.

“El Inicne demostró que ya hay desove y eso nos demanda más controles. También estamos hablando con Paraguay para que nos ayude en el control, si bien ellos tienen un régimen distinto de veda, agregó.

Por otro lado, Portela explicó las propuestas para la pesca comercial. “Se propuso que los comerciales solo puedan pescar de lunes a jueves en la misma cancha habilitada, pero estamos esperando la respuesta del sector comercial chaqueño”.

Y aclaró: “Esto tiene una carga social, ya que una veda total imposibilitaría el trabajo a muchos guías y cabañeros. No es antojadizo lo que estamos haciendo, se balancean todas las variables. No es lo ideal, pero lo encaminamos con el diálogo”.

Controles

“Por más que pongamos una lancha en cada lugar, sin responsabilidad social no vamos a avanzar. El recurso es importante cuidarlo, por eso hay que bajar la presión pesquera. Estamos con mucha presencia, no tenemos el personal suficiente pero estamos capacitando a más gente con nuestros guardafaunas y el Gobierno nos va a apoyar con más lanchas y vehículos para controles en tierra”, explicó el funcionario provincial. Sobre la situación de Derqui, donde secuestraron gran cantidad de pescado de contrabando en lo que va del año, Portela aseguró que están “haciendo un seguimiento e inteligencia en Derqui”. “A veces la Justicia no responde con la rapidez que necesitamos y vamos endureciendo las sanciones económicas y prohibiendo las licencias”, lamentó.

Por otro lado, sobre los conflictos que se suscitan con pescadores paraguayos, comentó que “hay entendimiento, pero cuando vamos a los bifes no aparecen. Vamos a seguir insistiendo y lograr nuevos acuerdos. Tenemos previstas reuniones para articular para años próximos con mayor precisión las conductas que tenemos que tener”.