Corrientes, la segunda provincia con mayores inconvenientes para acceder al Refuerzo

Usar una billetera virtual en el celular, haber recibido un depósito, o tener una moto. Ese tipo de cuestiones parecen estar impidiendo a miles de personas anotarse como beneficiarias del bono de 45.000 pesos que el Gobierno nacional lanzó para quienes están en situación de indigencia.

El problema principal de quienes no pudieron anotarse fue por “incompatibilidades” (el 84,37 %), mientras unos pocos encontraron inconvenientes en la web de Anses (13,28 %) y, muchos menos, en la apertura de una cuenta bancaria (2,35 %). En los primeros cinco días desde que se abrió la inscripción, solo pudieron tener éxito entre un 10 y 15 % de las personas, denunciaron. El principal foco de problemas se dio en Buenos Aires (740 casos) y en menor medida en el resto de las provincias: Corrientes, 154; Río Negro, 115; Misiones, 88; Mendoza, 69; Capital Federal, 64, y siguen las jurisdicciones.

El relevamiento del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) también incorpora distintos casos testigos de incompatibilidades, como el de Ezequiel, de Caba, de 24 años, que denuncia textual: “No cobro nada, pero cuando quiero hacer IFE me dice ‘incompatible’, pido lista sábana de qué cobro y me sale limpia. Entonces me dicen que no puedo inscribirme porque cobro algo, que no saben qué es (...) Si cobrara no me hubiese comido semejante fila”. O el de Mercedes, de Corrientes y con 33 años, que expone: “Mis hijos me bajaron la billetera virtual de Santa Fe para que pueda hacer compras y recibir los reintegros de la tarjeta. Me transfieren $2000 para alimentos, es mi único ingreso y salgo rechazada”.

Desde que se anunció la medida se sabía que los beneficiarios del refuerzo no podían gozar de otros planes estatales –como la AUH o el Potenciar Trabajo–, pero luego se sumó como requisito que se complete una declaración jurada, que es “evaluada junto con sus consumos, bienes y patrimonio”, informa el organismo público. Así, las personas no pueden tener registrado a su nombre rodados que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses, plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses, compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, y obra social o prepaga.

“Solamente a los pobres les piden que demuestren que no comieron ni un plato de polenta en los últimos meses para darles estas migajas por las que tanto tuvimos que pelear. A mí como profesor universitario me pagan un bono de 20.000 pesos por cada hijo en la asignación familiar, lo mismo a muchos otros colegas. No somos pobres. Algunos incluso son bastante acaudalados”, escribió en sus redes sociales Juan Grabois.