El repunte del río estimuló el desove de los peces

“En estos últimos 15 días la creciente (del río Paraná) estimuló el desove de los peces en estado de maduración. En el Inicne (Instituto de Ictiología del Nordeste” pudimos constatar un desove, hemos extraído huevos y los incubamos en el laboratorio y tuvimos descendencia de sábalos. Esto no garantiza que el ciclo reproductivo sea efectivo, porque toda esa descendencia de larvas y alevinos tiene que ingresar al valle aluvial para su desarrollo. Todavía no hay una conexión concreta y si el río vuelve a un cauce de 2 metros esas zonas con alevinos se van a secar y va a morir todo lo que esté allí. Por ahora es un estado alentador porque se produjo el desove pero no podemos garantizar que deje descendencia viva en el río”, explicó a la radio Unne Juan Pablo Roux, director del Inicne.

“Las herramientas para manejar los recursos pesqueros son muchas pero hay que destacar un cuarteto: educación, conocimiento de la normativa, controles y responsabilidad del pescador”, agregó el investigador.