Crece el malestar en JxC porque no se reúne la Mesa Nacional

Las internas que se viven en Juntos por el Cambio entre los diferentes referentes de cada uno de los partidos está repercutiendo en donde pensaban mostrar una mayor fortaleza en la previa a que se lanzara la carrera para las próximas elecciones: el Congreso de la Nación.

La votación por el Presupuesto Nacional en la Cámara de Diputados, las ausencias a la hora de intentar hacer caer la creación de una nueva tasa y la votación del PRO en el Senado para avalar las ley que no permite los desalojos en los barrios populares, mostró que el enojo de los diputados y senadores llegó al punto de plantear diferentes estrategias.

“La Mesa Nacional no se reúne desde agosto y no hay una coordinación entre las fuerzas. Con la Mesa Nacional definimos, por ejemplo, el apoyo a Daniel Rafecas como procurador y expusimos a Cristina Fernández, que era quien no quería; nos organizamos como coalición. Ahora no se reúnen y esto es un caos. Todos lo miran a Milei, pero a nosotros nos faltaron 6 diputados de JxC para frenar la tasa que inventó el kirchnerismo —en referencia a la tasa aérea para financiar la PSA donde el oficialismo se impuso por un voto—”, sentenció una alta fuente de la coalición que solía participar de esos encuentros.

“Hoy lo que sucede es que los presidentes de los partidos hablan entre ellos. Es más simple para ellos que estar en una mesa con 20 personas, pero en el medio crecen las internas. Mauricio Macri presenta un libro y no van ni Gerardo Morales ni Carrió, el kirchnerismo lo señala a Gerardo Milman y solo el PRO lo defiende. Mario Negri pidió una reunión de la Mesa mientras se discutía el presupuesto en comisión y no le dieron bolilla”, agregó la misma fuente.

(EN)