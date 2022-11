“La derecha ha puesto sus piedras”: repudio a la frase de la vocera oficial

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, publicó en sus redes un fragmento de la recorrida que realizó en Casa Rosada la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. En el material audiovisual se puede ver cómo, en determinado momento, la funcionaria hace referencia al memorial homenaje a las víctimas del covid-19 y lo relaciona con “la derecha argentina”.

“En la fuente… Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la Derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”, asegura Cerruti, ante la mirada de Montero.

Una vez que el video se empezó a viralizar en las redes, dirigentes del arco opositor manifestaron sus críticas. Uno de ellos, el exsecretario de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, afirmó: “Sí, se escucharon las palabras de odio, la insensibilidad, la falta de respeto, la mentira, la ignorancia, la brutalidad, la estupidez. En síntesis, se escucha a Gabriela Cerruti, una persona que perdió el alma en su desesperación por ser parte del poder”.

En tanto, la diputada de la Provincia de Buenos Aires por el ARI Maricel Etchecoin se mantuvo en la misma línea crítica: “Cuánta insensibilidad y falta de respeto. Le recuerdo que muchas familias no pudieron despedir a sus seres queridos. Se recordaban a personas, un homenaje a quienes ya no están y no tuvieron el privilegio de saltearse la fila para recibir la vacuna. Repudiables sus dichos”.

“Los muertos no son de derecha ni de izquierda, Gabriela Cerruti. Son víctimas de la inoperancia de tu gobierno”, agregó Fernando Rovello, legislador bonaerense. También se sumó Diego García Vilas, legislador porteño, quien agregó: “Lo más terrible de esto no es la ignorancia, es la falta absoluta de respeto de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti”.