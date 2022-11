Massa anunció cambios para facilitar importaciones industriales

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó nuevas medidas para facilitar importaciones para la industria. Lo hizo durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), ante un auditorio lleno en Parque Norte.

Además de los reclamos que se le hicieron públicamente a Massa arriba del escenario, en los momentos de “coffee break” fue el principal tema de conversación entre los industriales, ante la preocupación que genera el nuevo sistema importador y la falta de dólares.

“Se que el tema del cuidado de las reservas es el que sobrevuela el salón”, fue una de las primeras definiciones del discurso de Massa. Cuando le tocó preguntar, en el escenario del auditorio, el empresario Miguel Ángel Rodríguez, secretario de la UIA y director de la empresa Sinteplast, le reclamó a Massa por el impacto de las importaciones en la actividad: “Vemos retraso en las aprobaciones, que ya afecta la cadena productiva, y hay empresas que ya están teniendo problemas. La fecha de pago para el 99% de las empresas no son adecuadas a los valores que el merado puede conseguir. Nos damos vuelta para conseguir financiación y no conseguimos a nadie, porque los plazos a 180 días no existen. Vamos a necesitar plazos normales”.

A su vez, Massa anticipó que en 2023 buscarán establecer una nueva “regla” para establecer cuánto puede importar una empresa, según las importaciones pasadas.

