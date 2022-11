Se separaron Maxi y Juliana de Gran Hermano 2022

Antes de que se cumpliera la primera semana al aire en Gran Hermano 2022, ya había surgido la primera parejita en el reality de Telefe luego de que Juliana Díaz y Maximiliano Giudici le dieron rienda suelta a sus sentimientos. Sin embargo, su historia de amor habría llegado a su final.

Así quedó reflejado en un video que rápidamente se viralizó en las redes donde se vio una conversación entre los jóvenes que confirmaría la separación.

"¿Le contaste al Cone (como le dicen a Alexis) que nosotros no estamos más juntos?", le consultó Juliana al cordobés mientras realizaban juntos la prueba semanal. Mientras que Maxi respondió, contundente: "No, no hablé con nadie".

ASÍ SE PRESENTARON MAXIMILIANO Y JULIANA EN EL DEBUT DE GRAN HERMANO 2022

Maximiliano tiene 35 años y es oriundo de Córdoba. Es propietario de un hostel y está divorciado. Vivió en Brasil y México, donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor: “Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa”, había dicho en el día del debut.

Por su parte, Juliana tiene 31 años y es de Venado Tuerto, Santa Fe y vive sola con su mamá: “Es increíble cómo las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero. No salgo a comprar el pan sin estar maquillada”, había dicho en su presentación.

Y cerró, a corazón abierto: “Hasta el año pasado éramos cuatro, pero la vida nos arrebató al marido de mi mamá, que era como mi papá del corazón, y a mi hermano, que también falleció en un accidente”.

Fuente: Ciudad.com.ar