Juez: “Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”

En la emisión de este sábado 12 de noviembre de “La Noche de Mirtha”, el histórico ciclo conducido por Mirtha Legrand, el senador nacional por la provincia de Córdoba, Luis Juez, realizó una crítica de fondo a la realidad política de los últimos 40 años en la Argentina, en la que se refirió a los resultados que deja el último período democrático del país, desde el regreso del sistema en 1983.

En ese contexto, el legislador que integra el bloque de Juntos por el Cambio en la cámara alta del Congreso, hizo hincapié en el contraste de la situación económica de la ciudadanía de hace cuatro décadas con la actualidad. “Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”, sostuvo Juez, generando un tenso debate en la mesa de Mirtha.

Para justificar sus dichos, explicó que durante la democracia “se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando”. De inmediato fue cuestionado, y por eso intentó defender su postura al remarcar: “Estoy diciendo que si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica... Si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca”.

En cuanto Juez hizo su planteo, otra de las comensales, Pilar Rahola, exdiputada española, salió al cruce. “No puedo aceptar esa frase, las democracias siempre salvan la vida respecto a la dictadura”, afirmó.

