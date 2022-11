La vicepresidenta presentó la recusación contra Capuchetti

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández pidió ayer el apartamiento de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras concluir que “no quiere ir más allá de lo que ya está” al investigar el intento de magnicidio de la exmandataria por el que se encuentran procesados como coautores el hombre que quiso asesinarla (Fernando André Sabag Montiel), su cómplice (Brenda Uliarte) y dos “partícipes secundarios” (Nicolás Carrizo y Agustina Díaz).

“Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, sostuvieron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en el escrito que difundió la expresidenta por Twitter. Así, la vicepresidenta busca que se profundice la pata política detrás del intento de homicidio en su contra, pero que sea otro magistrado el que lleve adelante la causa.

En fuentes judiciales resaltan que las causales de recusación son limitadas y están expresamente mencionadas en el Código en lo Civil y Comercial. Entre ellas aparecen lazos de parentezco o amistad con una de las partes o tener una enemistad manifiesta que debió ser previa al trámite de la causa. “El apartamiento no se debe a una situación concreta”, admitió la querella en su presentación.

En su escrito, la querella también cuestionó el accionar de la Policía Federal por su intervención inicial de la causa. “La magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo”, dispararon los abogados de la vicepresidenta.

Para la querella, Capuchetti “no es ni objetiva ni subjetivamente imparcial; no es objetivamente imparcial debido a sus indebidas relaciones con la AFI macrista y a las presuntas medidas hechas para medios periodísticos y no para la causa, que surgen de la lectura de ciertos medios de comunicación masiva”.

En el escrito, la vicepresidenta afirmó que “el apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”.

“Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez. Aún así, la decisión fue confiar en la imparcialidad de la doctora Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores. A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”.

