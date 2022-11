“Fuego en el mar” y “Paisaje invisible” son las ganadoras del Festival de Cine de la Unne

Finalizó la 11va edición del Festival Play Videoarte y Cine Experimental organizado por el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne y en las últimas horas se dieron a conocer los ganadores. El jurado estuvo conformado por Estefanía Santiago (Entre Ríos) Santiago Carlini (La Plata) y Mario Manríquez (Buenos Aires). Participaron 53 producciones dentro de las categorías nacional, regional y videoinstalación.

Play Semana de Videoarte es una exhibición de alcance internacional, que busca expandir las fronteras de los usos contemporáneos legitimados de la imagen, el sonido y la palabra. Tiene lugar anualmente como muestra competitiva de obras seleccionadas a cargo de un prestigioso jurado.

En cada edición, se articulan actividades destinadas a la formación y fomento de la video creación, tales como talleres de producción, charlas y encuentros con y entre artistas. La 11va edición fue seleccionada por el programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación y contó con el apoyo del Instituto de Cultura de Corrientes.

Ganadores

I – Competitiva Nacional: Premio Nacional - 75 mil pesos

Ganador: “Fuego en el mar” Sebastián Zanzottera - Buenos Aires

El jurado dijo sobre la obra: Fuego en el Mar - La materia viscosa de los sueños se disemina en la superficie marítima. Combustiona el paisaje líquido y 3D para activar la memoria individual que motoriza una pregunta para la cual ya no hay tiempo de evasivas ¿Hasta cuándo lxs obrerxs deben pagar el precio de la opresión del sistema?

Fuego en el Mar, íntima y descarnada, obtiene este premio al conjugar la ternura analógica y digital con la idea de que no hay lucha individual, que somos todos parte de una marea, de un fuego, que avanza junto al nítido eco de que lo personal es político.

Mención: “El nacimiento de una mano” Lucia Podestá – Buenos Aires

El jurado dijo: Nacimiento de una mano - Otorgamos una Mención especial a El nacimiento de una mano, de Lucila Podestá Por su virtuoso uso de recursos formales que denotan el tránsito del dolor físico de forma lúdica, honesta y sarcástica mediante el empleo de imágenes encontradas en internet, manuscritos, radiografías y archivos personales de la realizadora.

II – Competitivas Regional (NEA): Premio Regional - 75 mil pesos

Ganadora: “Paisaje Invisible” Maira Ayala Resistencia Chaco

El jurado dijo: Premiamos Paisaje Invisible, de Maira Ayala como Mejor obra regional. Por su mirada crítica y su narrativa estridente al desvelar la cotidianidad de las mujeres 'paseras' en la oscuridad transfronteriza entre Argentina - Paraguay, a través del uso de cámaras térmicas y la oralidad, dando forma a una memoria colectiva en resistencia.

Mención: “No es un juego” Lucas Olivares Buenos Aires

El jurado dijo: No es un juego - Nunca será un juego el reclamo de justicia. Lucas Olivares lo sabe y nos lo presenta en esta contundente y suave pieza cargada de una exquisita sensibilidad y destreza artística. Le otorgamos una Mención especial a No es un juego ya que nos comparte una atmósfera de compromiso y optimismo combinado a la dulzura y la potencia de una niñez presente que burla las vallas y hace palabras el dolor, abriendo así un futuro indefectiblemente esperanzador.

III - Competitiva Video-instalación (NEA): Premio Video-instalación - 50 mil pesos

Ganador: “Retrato de siesta” Natalia Andrea Vega y Miguel Di Spalatro - Corrientes

El jurado dijo: Retrato de siesta -Premiamos Retrato de siesta, por su cuidadosa mirada acerca del cotidiano, (un cotidiano además situado en el contexto regional): espacios, sensaciones y gestos; y el diálogo que se experimenta entre las imágenes audiovisuales y los objetos.

III - Selección no competitiva Internacional

Mención: “Estas imágenes fueron hechas para no mirarse” Pablo Romo Álvarez Xalapa, Veracruz, México

El jurado dijo: Estas imágenes fueron hechas para no mirarse - ¿Podemos dar vuelta la mirada para evitar el compromiso con lo que pasa? ¿Qué puede y que no puede ser tolerado por nuestros ojos? ¿Que nos demandan las imágenes? Volver a mirar, sentir, actuar, volver a mirar, sentir, actuar… Ejercicio eficaz e imprescindible para que la impunidad deje de avanzar en la memoria de nuestro día a día. Estas imágenes fueron hechas para no mirarse, plantea un desafío fundamental basado en el antiguo principio de atracción a lo que nos prohíben. El sarcasmo y la profundidad de esta pieza nos insta a tomar posición sobre lo que hacemos como sociedad y que hay imágenes historias y luchas que no tienen fecha de caducidad.

(VAE)