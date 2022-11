Concierto de Antoliano Rojas en el Senado

El guitarrista correntino Antoliano Rojas dará un concierto titulado “Jazz en guitarra clásica”, el jueves a las 20.30 en el Senado de Corrientes, Salta 545. La entrada es gratuita.

El recital consistirá en tocar antecedentes del jazz, como el blues y el negro spiritual, surgidos cerca de 1850 en EE.UU., y en los llamados "Standards" del jazz, como "As Time Goes By" (Herman Hupfeld) de la inolvidable pelicula "Casablanca" baladas como "Lotus Blossom" de Billy Strayhorn y entre otros "Bossa Nova" genero al que consideran primo del jazz. Es con entrada libre y gratuita

(VAE)