Mauricio Macri: “No me bajen ni me pongan en la pelea electoral”

El expresidente Mauricio Macri aún no define públicamente si competirá en las elecciones de 2023, remarcó que su rol está en “debatir ideas” dentro de Juntos por el Cambio y en medio de la interna opositora aclaró: “No me gusta que me bajen ni que me pongan”.

Macri reapareció el lunes último luego de una semana en la que la coalición opositora buscó limar asperezas.

Y pese a las diferencias que persisten entre sus dirigentes, se mostró confiado en las chances que tiene JxC de volver al poder.

“Estoy triste y preocupado por lo que estamos viviendo, por un gobierno sin rumbo que no tiene plan y que se ha dedicado a destruir oportunidades”, cuestionó a la gestión de Alberto Fernández, pero destacó que la gente le “transmite una convicción a favor de un cambio”, que ésta vez debe ser “profundo”. “Tenemos que discutir para qué vamos a volver, cuáles son los valores que nos van a sacar de décadas de decadencia. Hay que profundizar ese debate dentro de la coalición”, planteó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Al ser consultado sobre si se presentará nuevamente a disputar la Presidencia de la Nación, respondió que hoy su rol está puesto “en debatir ideas”, algo que considera “un aporte mayor que salir a la cancha a decir si quiero ser o no candidato”.

“No me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan, hoy me siento cómodo haciendo esto: alentando a dirigentes valiosos”, enfatizó y dijo que lo que más “extraña” de su gestión es “esa cultura del poder sana, de un gobierno que decía la verdad”.

