Productores alertan por lagunas evaporadas y temen quedarse sin pasto para los animales. En la zona rural de Goya, los trabajadores instalan piletas luego de que sus lagunas se secaran y el suelo quede completamente erosionado.

Armando Gómez es productor y vive en la Segunda Sección de Goya, Colonia Timbó. El trabajador vive hace 25 años en la zona y asegura “nunca haber visto algo así”. Además, compartió fotografías de cómo se veía en febrero de este año y muestra el abundante flujo de agua que circulaba.

“Se secaron varias lagunas, esa es una de las que se secaron en el campo que yo vivo. A principio de este año tenía lindas aguas pero ahora está todo seco. Hay varias lagunas en este estado”, sostuvo Gómez a El Litoral.

Según indicó, se trata de recursos hídricos ubicados en terrenos privados que ya desaparecieron y dejaron el suelo erosionado. “Quedan algunas en los campos de los vecinos pero van camino a eso”, mencionó.

Lo que más complica la situación es el grupo de animales que bebía y se alimentaba de estos recursos. “A los animales les estamos dando agua de otra manera. Les cargamos agua en piletas para que tomen. Al menos 150 animales tomaban de esta laguna”.

Según indicó, no es la primera vez que la laguna se seca pero no de esta manera. “Esta laguna ya se secó una vez pero no fue tanto como este año. Ahora ya venía acarreando la seca del año pasado y con esto se terminó de secar. Del pasto ni hablamos mejor”, sostuvo.

Gómez detalló que temen por lo que sucederá en el verano con el alimento de sus animales. “Hasta ahora hay pastito pero no tenemos muchos recursos para comprar alimentos”, mencionó. “Tuvimos ayuda del Gobierno de la Provincia de Corrientes pero ya se fue todo en alimento y lo mismo sucedió con las ayudas del Gobierno Nacional”, dijo. “En mi caso particular yo no tengo para comprar alimentos. Apenas subsistimos nosotros”.

En la zona rural de Goya, el trabajador sostiene que al menos 20 familias viven del ganado y la producción. Sin embargo, estima que esta situación no sirve más que para generar conciencia.

“Lo que pasa con esta laguna es que la tierra se raja todo de tan seco que está. Tiene que llover mucho para que vuelva a juntar algo de agua”, dijo. “En 2019 fue la última lluvia grande que llenó la laguna y de ahí para acá todo fue sequía. Lamentablemente, es triste ver todo esto, habla de lo que nos está pasando y no podemos hacer nada más que generar conciencia. Dudo que la laguna vuelva a ser lo que era”, concluyó.