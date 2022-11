“Perón estaría con Juntos por el Cambio porque defendemos a los trabajadores y ellos, a los vagos”

Mauricio Macri llegó a las 14 en punto al salón “El Santo Eventos” del Club de San Martín, donde lo esperaban dirigentes, funcionarios, intendentes, exgobernadores, empresarios e integrantes de Encuentro por Corrientes para un almuerzo que serviría para alinear al oficialismo correntino de cara a 2023. Un encuentro en el que el expresidente mostraría su vigencia, que maneja al dedillo la realidad local y nacional, y en el que enviaría un claro mensaje electoral: “Perón hoy sería parte de Juntos por el Cambio, porque nosotros defendemos a los trabajadores y ellos a los vagos”.

Macri llegó con Gustavo Valdés. En el salón se distribuyeron 25 mesas con ocho comensales cada una, pero algunas estaban vacías porque fueron reservadas para los diputados que en ese momento debatían el Presupuesto 2023. El expresidente irrumpió y saludó a algunos empresarios. Se fundió en un abrazo con el director propietario del diario El Litoral, Carlos Romero Feris, a quien le dijo: “Estás igual”.

Se ubicó en la mesa central junto a Valdés, la primera dama, Cristina Garro; el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; la diputada nacional Ingrid Jetter; el ministro Carlos Vignolo; la diputada nacional Sofía Brambilla; el exgobernador Ricardo Colombi; el diputado nacional Héctor Lombardi; el senador Sergio Flinta y el presidente del PRO Corrientes, Flavio Sierra.

Macri se sentó y volvió a levantarse para ir hasta la mesa de los exgobernadores y saludar a José Antonio “Pocho” Romero Feris y Ricardo Leconte (ambos invitados al almuerzo por Valdés). “Ustedes son nuestros papás”, les dijo a ambos exgobernadores en una clara referencia futbolística por su pertenencia a Boca Juniors y ellos a San Lorenzo de Almagro.

El menú fue pechuga de pollo rellena con puré a los cuatro quesos. Macri comió sin prisa y sin pausa. Fue interrumpido una que otra vez por dirigentes que le pedían una foto y otros que le acercaban algún que otro producto regional. Flavio Sierra le regaló un par de porrones de una cerveza artesanal. Hubo risas.

El postre fue un flan con dulce de leche. Macri lo devoró y se mostró satisfecho. Solo se bebió agua y alguna que otra gaseosa. No hubo alcohol en ninguna mesa.

A las 15, Valdés pidió el micrófono y se apeó. Desde un lugar estratégico se dirigió a los comensales. Les agradeció la presencia a los exgobernadores Pocho Romero Feris y Ricardo Leconte, ambos muy aplaudidos. No se olvidó de Ricardo Colombi y de Pedro Braillard Poccard, también muy aplaudidos. Mencionó también a los intendentes y empresarios presentes.

“Necesitamos conocer el pensamiento de don Mauricio Macri, por eso este almuerzo. Es necesario escucharnos en un país donde no podemos debatir ideas. Hay que recuperar el valor de la palabra”, dijo.

“Parece que los programas de debate están hechos solo para militantes y solo se repiten los discursos de los líderes. Pero la construcción del modelo político que viene no debe ser exclusivamente política, sino construida desde distintos sectores”, agregó.

“Un país donde hay desorden en la administración pública no crece. Hay que bajar las peleas y los egos. Debemos acordar propuestas claras: cinco o seis ideas en las que concordamos todos y trabajar en ellas. El año que viene será duro y los que tengan responsabilidad social tendrán que jugarse. Los dejo ahora con una de las mentes más claras de argentina”, cerró Valdés, y resonaron los aplausos. Macri lo abrazó y le devolvió la gentileza: “Yo lo voto. Es brillante”, dijo. Más aplausos.

El expresidente destacó la “sucesión muy bien hecha por Colombi”, y sin pausa fue al grano: “Hay mucho por hacer. Ya estuvimos ahí. Me vieron llorar al maravillarme del chamamé de ustedes. El mundo quiere venir. Tenemos un país increíble. Uno de los parques nacionales más hermosos. Pero estoy preocupado, ocupado y triste viendo que se deja sin efecto todo lo que hicimos. La convicción es que hoy es necesario un cambio profundo. Mucha gente entendió lo que es una cultura del poder sano y otra, oscura. El verdadero desarrollo está en cada economía provincial, que cada uno tenga su identidad. El 2015 no tiene nada que ver con el 2023”, peroró.

“La sociedad tiene una nueva sabiduría, que grita que quiere más cambio, más libertad. No impuestos que no se puedan pagar, quieren empleo. Lo que nos hace ser no es lo que nos regalan, es lo que hacemos. Vamos a acabar con todos los privilegios: todos tenemos que trabajar los mismos años”, advirtió.

Para cerrar, escudriñó a todo el auditorio y lanzó: “Perón estaría hoy con Juntos por el Cambio, porque nosotros defendemos a los trabajadores y ellos defienden a los vagos que no quieren trabajar. Nadie la tiene fácil. Depende de cada uno de nosotros, pero desde 2023 habrá previsibilidad. Hay muchos proyectos, muchos desafíos. Contamos con ustedes”.