Macri en Corrientes: “Mi ciclo no está terminado; hoy hay que debatir ideas”

Mauricio Macri volvió ayer a Corrientes para presentar su nuevo libro “Para qué” una hoja de ruta de lo que debe hacer el próximo gobierno en 2023. Esquivó y evitó hablar de candidaturas, pero dejó en claro que su "ciclo no está terminado" y que es él quien decide "si será o no candidato en 2023". Se salió del libreto en Goya, donde llegó cerca del mediodía para observar el estado de la costanera que se derrumbó, salió a caminar por las calles de esa ciudad y se fue, según sus propias palabras, maravillado por la calidez de la gente. De acuerdo a fuentes partidarias del PRO, fueron 500 personas las que se juntaron para darle la bienvenida, la mayoría de manera espontánea y con banderas de Argentina.

El expresidente se mostró tranquilo, con un andar cansino y elogió al gobernador Gustavo Valdés sin olvidarse de la construcción política encabezada por Ricardo Colombi, quien participó del almuerzo que se realizó para dirigentes, funcionarios, legisladores, intendentes y empresarios locales (ver página 4).

"Dejan una bomba peor que la de 2015. Destruyeron todo. El desafío será mucho mayor, pero hoy la mayor parte de la sociedad entendió que el cambio es necesario, que el populismo no va más, que es una mentira", repitió en reiteradas ocasiones.

Coincidió con Valdés en que "este año no es para hablar de candidaturas" y que aún deben avanzar en un proyecto económico para el país con todos los socios de Juntos por el Cambio. Le reconoció a El Litoral que "en 2015 no lograron avanzar con la UCR en un plan económico consensuado".

"No tuvimos tiempo, la alianza se selló y ya se venían las elecciones. Nos habíamos puesto de acuerdo en la necesidad de defender la república y no hubo tiempo para otra cosa. Ahora es diferente, los distintos sectores están aportando sus ideas para un plan económico y aún tenemos todo un año para definirlo. Pero lo importante es que la sociedad entendió que el cambio es necesario. Estoy seguro que los que entienden que el cambio es necesario superan al 41% que nos votó en 2019", dijo a El Litoral.

En el almuerzo Gustavo Valdés lo calificó "como la mente más clara de Argentina", elogio que Macri devolvió con un "Yo lo voto, eh".

La presentación del libro, en salón Julián Zini del centro administrativo provincial, tuvo como presentador al periodista Martín Varella. Fueron 30 minutos en los que Macri hizo reir al público y asumió el rol de un líder mesurado, con experiencia. Hizo mención exclusiva a la obra, pero siempre con referencias a futuro, a 2023, a un cambio necesario para desarrollar el país.

Habló de su experiencia al recorrer el mundo para graficar que es necesario que "las provincias se desarrollen para tener un país fuerte", sin el centralismo de Buenos Aires que centralice todo.

El expresidente con El Litoral: “El candidato debe surgir de una clara competencia”

El expresidente Mauricio Macri dialogó en exclusiva con El Litoral en una extensa entrevista que será publicada el viernes. Aquí un adelanto de sus expresiones. Dijo que a él nadie lo pone o lo saca de la carrera, que será una decisión personal que tomará en su momento.

“El año que viene se verá quién (será el candidato del espacio)”, dijo luego, pero puso condiciones: “Debe surgir de una clara competencia”.

Cuando El Litoral le repreguntó si la gente le pide que compita, contestó: “A ellos decirles que estoy, pero hoy la prioridad es batallar por las ideas, como dice mi libro ‘Para qué’. Respondernos para qué volveríamos, cuál es la profundidad del cambio que necesita la Argentina”.

“La Argentina no puede ir a un programa de populismo light. Los argentinos hoy gritan queremos más libertad, más cambio, no menos. Y la verdad es que nosotros somos el cambio o no somos nada”, remarcó luego, frase que también usó en la presentación del libro que tuvo lugar a sala llena en el auditorio “Julian Zini” del nuevo centro administrativo de Corrientes, frente al puente Belgrano, casi en la ribera del río Paraná.

“Venimos a hacer algo disruptivo en la política. Para eso se creó el PRO y después se amplió la coalición”, agregó, tras lo cual explicó que hay que discutir, sobre todo los programas económicos para que las críticas que existen, sobre todo de ciertos sectores internos, puedan encontrar un punto de acuerdo, pero con la convicción de que esta oposición, en el caso de que la oposición sea gobierno el año próximo, no incurra en el mismo error del gradualismo que él admite hoy como una falencia, sobre todo a principios de su gobierno. Planteó que “hay que hacer todo lo que haya que hacer pero hacerlo rápido”, porque según Macri, la gente con su voto, esta vez, emitirá también un respaldo mucho mayor al que otorgó en 2015. “La sociedad ya maduró, sabe que el camino del populismo no va más”.

“Tenemos que volver pero para enfrentar a esos intereses que empobrecen a la gente, volver generando condiciones para más inversión, más empleo, haciendo los ahorros que haya que hacer para bajar la inflación”. Más tarde insistió: “Yo estoy en el lugar que quiero estar. ser candidato a presidente es una decisión muy personal” que la tomará llegado el caso, pero ese momento aún no ha llegado, según el exmandatario.

El gobernador ponderó la relación personal que antes fue institucional: “Macri cuando era presidente visitó repetidas veces Corrientes, nos ha dado un espaldarazo muy grande a los correntinos, nunca nos discriminó, muy por el contrario, nos ayudó mucho”.A su turno, Macri destacó los aciertos de los gobiernos radicales correntinos, especialmente, los de la administración Valdés, para luego centrarse en la actividad editorial que lo convocó a la provincia. Así, después de responder preguntas específicas relacionadas con el libro, cerró la visita conversando con el público asistente. Antes de retirarse firmó ejemplares.