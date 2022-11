El Gobierno asegura que los salarios estatales crecieron un 116%

El Gobierno provincial aseguró este viernes que los salarios iniciales de los estatales le ganan a una inflación fijada en un 88 por ciento, de acuerdo a los datos del Indec. La afirmación se conoció tras un nuevo aumento salarial en el que se inviertieron 1800 millones de pesos extra.

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, confirmó a El Litoral qiue los salarios iniciales de la administración pública han aumentado hasta un 116%. "Podemos demostrar que salarios iniciales de los estatales provinciales han aumentado, un 96, 100, 116 por ciento dependiendo la catégoria y el área. Muchos aquellos de quienes hacen números respecto a los salarios locales no tiene en cuenta los plus y eso es remunerativo", dijo.

El Gobierno anunció este jueves aumentos salariales para todos los estatales provinciales con un inversión de 1800 millones de pesos y cuando concluya el año habrá invertido el 60 por ciento de los 380 millones que recibió de coparticipación federal.

El ministro insistio en aclara que "los recursos no crecieron, la diferencia que se recibe es debido a la inflación. No hay mayor recaudación, el PBI no ha crecido y la situación a futuro es preocupante", advirtió.