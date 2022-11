Confuso hecho: un joven quemado, droga, dinero y menores implicados

Un joven de 25 años, domiciliado en el barrio Laguna Seca, permanece internado en el hospital Vidal, en delicadísimo cuadro de salud, por las severas quemaduras que sufrió en un confuso hecho registrado en la madrugada del miércoles en el barrio Doctor Montaña.

Farid Gorchoff, hermano de Jonathan el joven quemado relató ayer que “está en gravísimo estado” y añadió que “fue intencional, llegó -a las 5- al Caps donde lo asistió un policía que estaba ahí”. En cuanto al estado de salud dijo que “está en terapia intensiva, no nos dan ninguna esperanza, él tragó el monóxido de carbono y se fue a los pulmones. Tenemos 72 horas cruciales para que sobreviva, si no reacciona ya no se puede hacer nada”, se lamentó ante FM Radio Dos.

Añadió, además, que “nos dijeron que había tres menores, uno de 17, uno de 15 y otro de 8 años. Probablemente hayan sido ellos, y la chica se adelantó, y se encontró con todo esto, yo creo que en la desesperación mi hermano rompió la puerta, él era conocido de la chica de la casa, ella es dueña de la casa”, explicó.

Y remarcó que “los vecinos dicen que en esa casa se vendía droga, la chica sabía lo que pasó y no nos avisó nada, sabíamos que iba a estar en la casa de ella”.

Investigación

En cuanto a la causa judicial, está al frente el propio titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) Gustavo Alejandro Roubineau quien desde el principio encabezó los trabajos de peritajes en el domicilio ubicado por avenida Aguirre y calle Dr Maradona, en las 387 Viviendas.

En el lugar, se hallaba una mujer cuya profesión sería peluquera, de 26 años, junto a otra mujer de 37 con domicilio en Laguna Seca y cuatro menores: un joven de 17 años, otro de 15, un tercero de 13 y un bebé de 1 año y medio.

Además, dentro del domicilio secuestraron elementos que guardarían relación con el confuso ataque incendiario, como ser una remera con signos de quemadura, fragmentos de material quemado de un sofá, un vaso plástico en el que habrían colocado combustible, así como unas tres motocicletas, entre otras cosas.

Por otro lado, también hallaron cocaína, dinero y balanza, por lo cual intervino Drogas Peligrosas (ver nota aparte).

Desde la investigación se cree que el joven dormía en el sillón cuando le habrían rociado con combustible antes de prenderle fuego, aunque todo se halla en etapa investigativa y se determinará una vez finalizados los peritajes.

(WA)