Valdés: “Macri siempre nos ha dado a los correntinos una mano muy grande”

El gobernador Gustavo Valdés calificó de “compleja” la situación económica del país, resaltó la figura del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que habló del trabajo de Juntos por el Cambio en la elaboración de propuestas para ser gobierno nacional. Además consideró que el acto encabezado por Cristina Kirchner “es litúrgico. Es el populismo, lo que no tiene que ocurrir más en la Argentina”.

En una entrevista que concedió a Eduardo Feinmann que se transmitió por el canal La Nación+ sobre la situación del país, Valdés señaló que “es compleja. Tenemos seis, siete, ocho puntos de inflación por mes en la Argentina y un poco más, cada vez un dato peor. Massa aparecía como un superministro de Economía que iba a salvar a la Argentina y estamos viviendo con los números preocupantes de la economía. Realmente es complejo”.

“Subimos (por el jueves) los sueldos de la provincia de Corrientes casi un 20 por ciento. Entonces, cada vez vemos más cantidad de personas que no llegan a fin de mes, que hay preocupación, tratando de pelear, pero la situación económica está golpeando muy fuerte el bolsillo de los que tienen trabajo, de los que tienen empresas, comercios y eso verdaderamente se siente”.

Sobre el plan del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, dijo que “estamos flotando, no hay una medida que nos permita entender hacia dónde va el sistema económico argentino, pero cada vez tenemos más trabas, cambio de nombres, de cosas, pero seguimos teniendo más emisión”. A la vez, remarcó que “no se hace en la economía lo que se tiene que hacer, no hay un plan racional que podamos seguir y como dije hace un tiempo, estamos rumbo a tener mayores dificultades en la Argentina”.

“A este ritmo nos estamos por pegar un palo, pero parece que el Gobierno está tratando de llegar a las elecciones de cualquier manera, y la Argentina va a sufrir. Es difícil y hay que tomar medidas que realmente se sientan en la economía, que se note que tenemos otro rumbo, si no vamos a tener dificultades”, aseguró.

Macri

Sobre la presencia en Corrientes, del expresidente de la Nación Mauricio Macri sostuvo que “estuvo ayer (por el miércoles). El día anterior estuvo Lilita (por la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió). Fue muy bien recibido en Goya, justamente caminamos como parte de una obra que tenemos que hacerla desde el Gobierno Provincial”.

“Después tuvimos la presentación de su libro (Para qué). Lo vimos mucho más aplomado pero bien tranquilo. Mauricio Macri siempre a los correntinos nos ha dado una mano muy grande, así que nosotros estamos agradecidos. En su momento visitó la provincia de Corrientes diez veces, como presidente de la Nación no recuerdo cuántas veces estuvo y la verdad tenía una conducción económica muy importante en Corrientes”, ponderó.

Mauricio Macri estuvo el miércoles en Corrientes y desplegó una amplia agenda junto a Valdés. Estuvo en Goya y luego presentó su nuevo libro Para qué, una hoja de ruta de lo que debe hacer el próximo gobierno en 2023. Esquivó y evitó hablar de candidaturas, pero dejó en claro que su “ciclo no está terminado” y que es él quien decide “si será o no candidato en 2023”.

“Dejan una bomba peor que la de 2015. Destruyeron todo. El desafío será mucho mayor, pero hoy la mayor parte de la sociedad entendió que el cambio es necesario, que el populismo no va más, que es una mentira”, repitió en reiteradas ocasiones.

Coincidió con Valdés en que “este año no es para hablar de candidaturas” y que aún deben avanzar en un proyecto económico para el país con todos los socios de Juntos por el Cambio, mientras que Valdés durante un almuerzo, que contó con la presencia de dirigentes, funcionarios, intendentes, exgobernadores, empresarios e integrantes de Encuentro por Corrientes, lo calificó “como la mente más clara de Argentina”, elogio que Macri devolvió con un “Yo lo voto, eh”.

Juntos por el Cambio

Sobre la alianza de Juntos por el Cambio destacó que “estamos trabajando en la elaboración de propuestas”.

También reconoció que “sí hay disputas internas para encabezar el proceso que viene, pero hay una voluntad increíble de seguir trabajando juntos y eso es importante. Nadie se quiere ir cuando tiene oportunidades. Lo que sí digo es que no hay que apurarse, hay que trabajar, hay que proponer, es un año de mucho trabajo para cambiar a la Argentina y tenemos que estar juntos”.

Hace algunas semanas, los principales referentes de la alianza opositora se reunieron para poner paño frío a las internas que se vienen desatando de cara a la conformación de la fórmula presidencial que apunta a gobernar el país en el 2023.

“La gente nos quiere juntos. El gran aporte que uno tiene como dirigente político es trabajar para que estemos juntos y con una propuesta clara. No muchas, tienen que ser cinco o diez propuestas claras en cada una de las áreas sensibles del gobierno, en materia económica, de salud, industrial, productiva y tenemos que salir con fuerza. La gente quiere ver un cambio, una esperanza”, aseguró Valdés que en más de una oportunidad actuó de mediador en las disputas que se vienen produciendo en Juntos por el Cambio.

Esperanza

Consultado por Feinmann sobre lo que dijo Máximo Kirchner “Juntos por el Cambio nos robaron la palabra, Macri nos robo la palabra cambio, nosotros somos el cambio”, el gobernador de Corrientes entre risas señaló que “hoy escuchaba una frase que es de Borges que decía ‘todo el kirchnerismo, el peronismo decía en ese entonces, tiene todo el pasado por delante” y la verdad es una frase genial. La verdad es que nosotros necesitamos cambiar la Argentina, porque el rumbo que estamos llevando no es bueno. No tenemos plan económico, la gente por hora cae en la pobreza. Necesitamos una propuesta, necesitamos frenar esta sangría de jóvenes que se están yendo al exterior porque no ven una oportunidad en la República Argentina” .

En esa línea aseguró que “nosotros no robamos nada, ellos nos robaron la ilusión, la esperanza. Nosotros tenemos que tener una Argentina que vuelva a tratar de ser por lo menos una esperanza, una perla en Latinoamérica”.

“Hoy Cristina se presenta bajo el lema ‘Somos la esperanza’”, dijo Feinmann a lo que Valdés respondió que “pero están en el Gobierno. Alguien les avisó que están en el Gobierno. Leía un cartel que decía: ‘qué bien que estábamos cuando estaba Cristina. Pero está a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Tiene la responsabilidad de la economía, seguridad y salud”.

“Tienen una responsabilidad enorme y hoy pretenden volver. ¿A dónde?”, ironizó el gobernador.

Populismo

Sobre el acto que Cristina Kirchner encabezó por el acto por el Día de la Militancia, expresó que “es un acto litúrgico, siento que realmente es el populismo, lo que no tiene que ocurrir más en la Argentina. Felicito a todos los militantes de los partidos políticos. En este caso, el peronismo, pero la verdad es que con estos actos litúrgicos de política interna no se resuelven los problemas de la gente”.

“Acá hay que poner toda la energía para resolver el problema del comerciante, de los exportadores, ver qué hacemos con la economía, ver cuál es el tipo de cambio, si no hagamos un ejercicio: tratemos de explicarle a un extranjero cuánto vale un dólar y de convencerlo un ratito de que la Argentina es un país para venir a vivir y quedarse. Ahí realmente nos vamos a dar cuenta de la tremenda dificultad que estamos viviendo, y esto hay que corregir si no tenemos rumbo”.

“Lo único que tenemos es pasado y hundirnos cada vez más en el pantano del olvido de lo que fue una gran nación”, cerró.