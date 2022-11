La tremenda pelea entre La Tora y Juliana en Gran Hermano 2022: "Le quiero romper la cara"

Anoche, Juliana Díaz le reclamó furiosa a Lucila “La Tora” Villar que la pelea con de ella con Romina Uhrig se originó por un comentario que su colega filtró. Es entonces que se desató un fuerte enfrentamiento dentro de la casa de Gran Hermano 2022, mientras María Laura “Cata” Álvarez actuaba de intermediaria.

De esta manera, Juliana señaló:“Las cosas con Romi se tensaron y me dijeron que fue por un comentario de ustedes dos, que se picó tanto”. Y agregó: “Yo no voy a armar más puterío ni voy a seguir cayendo en la trampa esa del ‘me dijo, no me dijo’”.

En esta misma línea, comenzaron a pelearse por una anécdota que La Tora sabía de Juliana contra Romina, pero que supuestamente no se la habría contado. “En ningún momento, si fueses tan avanti las minas, me hubieras dicho: ‘sabés qué gorda, me parece que te estás confundiendo, no hagas ese comentario’”, indicó contra Lucila.

Por lo que La Tora la enfrentó también: "¿Cuántos años tenés vos? No te sabés defender sola? No entiendo. Para qué gastar pólvora en chimangos dicen por ahí”. Juliana continuó y señaló: “Lo del complot, le habrán cancelado a ustedes dos, porque yo no la voté a las pibas”.

Luego, comenzaron a hacer un feroz pase de factura sobre las críticas que cada una hizo sobre los demás participantes. “¿Me estás tomando el pelo?”, cuestionó duramente Lucila Villar, porque aseguraba que la primera que habló mal de Alexis “El Conejo” Quiroga fue Juliana.

“Las chicas me dijeron que estaban haciendo campaña contra Mora. Y está bien, porque si vos querés que se vaya alguien, hacés campaña”, expresó la pareja de Maxi Giudici dentro de la casa de Gran Hermano. Por lo que su colega cerró furiosa: “Ahora seguramente querés hacer la campaña contra La Tora, pero bueno vamos a ver mañana qué onda”.

