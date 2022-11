Gran Hermano 2022: Romina enfrentó a Agustín por haberla denunciado en el confesionario

Romina Uhrig mantuvo una charla con Julieta Poggio en Gran Hermano en la que le contó cómo fue el tenso momento en el que enfrentó a Agustín ‘Frodo’ Guardis después de enterarse que la denunció en el confesionario.

Es que el participante le pidió a Gran Hermano que sancionaran a su compañera por llamar ‘degenerado’ a Alfa, explicando que se trataba de una agresión y que debía ser penada por el reglamento.

“Le dije ‘Agus, me llegó el comentario de que me fuiste a denunciar al confesionario, a quejarte sobre mí por lo que hice’ y me dijo ‘no, yo no hice eso’, me negó todo”, le contó Romina a Julieta.

AGUSTÍN FRODO GUARDIS LE MINTIÓ EN LA CARA A ROMINA UHRIG

Agustín ‘Frodo’ Guardis le mintió en la cara a Romina Uhrig, quien le reclamó el hecho de que este fuera a denunciarla ante Gran Hermano en el confesionario.

El clip con la denuncia que Agustín le hizo a su compañera salió al aire en la gala del domingo y él se atrevió a negárselo cuando ella le preguntó al respecto.

