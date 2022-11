Regresan las altas temperaturas a la Capital

Luego de las lluvias, vuelven las altas temperaturas con máximas de 36 °C. Para hoy se esperan cielos cubiertos, con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 30°C.

Durante la mañana los vientos del sur irán desde los 23 a los 31 kilómetros por hora, mientras que por la noche se desarrollarán desde el este de 7 a 12 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para mañana los cielos estarán despejados. Con temperaturas que rondarán los 15° C y los 32° C. No hay probabilidad de lluvias durante el día. Los vientos se desarrollarán del noreste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora.

Para el jueves, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima podría llegar a los 35 °C.

Los vientos durante la mañana se generarán desde el noreste a una velocidad de 7 a 22 kilómetros por hora, mientras que por la tarde se trasladarán hacia el este con ráfagas de 13 a 22 kilómetros por hora.